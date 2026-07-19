壺泡茶轉向罐裝茶影響利潤　靜岡縣透過茶文化體驗園區創生

▲貿協董事長黃志芳(右)送台灣特色烏龍茶給推廣綠茶文化的KADODE OIGAWA社長福本作治(左)作為交流。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

日本綠茶的出口額已突破290億日圓並連續多年創新高，靜岡縣是日本最大的綠茶產地，但是面臨國內消費者習慣改變，從傳統茶壺泡茶轉向罐裝茶飲，導致茶葉售價利潤下滑，以及農村高齡化等危機，為破除困境，2020年開幕的綠茶、農業、旅遊體驗式美食園區KADODE OIGAWA，縮短傳統茶文化與現代消費習慣間距離，為地方創生與推廣觀光。

外貿協會董事長黃志芳上周四(16日)率領台日產業觀察團參訪KADODE OIGAWA，由其代表取締役社長福本作治親自接待，縣政府也派員解說。園區內除了馬爾凱市集、綠茶體驗、餐廳、品茶區等，還設有兒童遊樂區、遛狗場、蒸汽機車展覽等。

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▲KADODE OIGAWA的品牌茶「MANDARA GREEN TEA」分為川根、金谷、島田、藤枝等16種茶。（圖／取自園區網站）

縣方說明，靜岡島田市擁有超過1300公頃茶園，為日本重要茶產區。面對現代消費者逐漸從茶壺泡茶轉向瓶裝茶飲的趨勢，KADODE OOIGAWA透過茶葉品飲、製茶體驗、互動診斷及創意茶料理等多元內容，致力於縮短傳統茶文化與現代消費習慣之間的距離，並兼具地方創生與觀光推廣功能。

園區以「綠茶、農業、觀光」為主軸，結合農產直賣所、特色餐飲、親子設施及觀光服務等功能，整合大井川流域的在地農產品銷售、靜岡茶飲食空間、蒸汽火車(SL)展示及觀光案內所，成功將傳統第一級農業轉型為高附加價值的體驗型休閒觀光，開幕至今累計吸引數百萬人次造訪。

其中最具特色的內容包括可體驗日本茶製作流程的「綠茶之旅(Green Tea Tours)」、自行沖泡專屬茶飲的「綠茶B.I.Y. Stand」，以及運用茶葉元素開發的各式創意餐飲，讓遊客能以更輕鬆的方式接觸日本茶文化。

▲蒸蔬菜人人稱讚的必嚐鮮美菜餚。（圖／取自園區網站）

Da Monde是使用當地時令蔬菜的農場餐廳，是可以享用使用大量當地蔬菜製作的創意菜餚的自助式農家餐廳，以馬爾凱市集當天出售的新鮮蔬菜，自己挑選蔬菜，用特製的廚具快速蒸煮約兩分鐘，鮮甜味美，淋上自選醬料，讓觀察團個個喊讚。

後面靠近窗戶的吧台座位很受歡迎。大井川鐵道的Kadde車站就在餐廳前面，可以一邊享用美食，一邊觀看偶爾行駛的蒸汽機車；也可以從市集挑選自己喜愛的水果帶進餐廳享用，目前夏季水蜜桃當令，是最佳選擇之一。

▲黃志芳特別推薦兒童樂園裡有富士山形狀的攀爬網與茶園形狀的彈跳床、樹屋、廚房遊樂設施等。（圖／記者張佩芬攝）

福本作治社長表示，KADODE OOIGAWA除了推廣在地農業與茶產業外，也扮演區域觀光樞紐的角色，營運團隊希望遊客不僅造訪園區本身，更能以此為起點，進一步探索大井川流域周邊景點及特色產業，透過區域資源的串聯，共同提升整體觀光吸引力與地方發展能量。