李顯龍夫人轉貼張忠謀勵志故事！54歲未獲升遷　56歲創台積電

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）在先進製程與人工智慧（AI）晶片供應鏈扮演關鍵角色，社群媒體「TOP 10s」近日分享台積電創辦人張忠謀的創業故事，指出他在德州儀器工作逾25年後，54歲時未獲拔擢出任公司最高職位，之後前往台灣重新開始，並在56歲時創辦台積電。新加坡前總理李顯龍夫人何晶也在臉書轉貼這則貼文，引發關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李顯龍妻子何晶分享台積電創辦人張忠謀的勵志故事。（圖／翻攝自何晶臉書）

TOP 10s指出，張忠謀在德州儀器任職25年後，與公司最高職位擦身而過，當時他已年逾50歲。多數人面對這樣的職涯挫折，或許會認為人生中最大的機會已經過去，但張忠謀選擇走上完全不同的道路。

貼文寫道，張忠謀搬到台灣重新開始，並在56歲時創立台積電。這項商業構想簡單，卻具革命性意義，也就是台積電不設計自己的晶片，而是專門替其他公司製造晶片。

在當時，許多人對這種專業晶圓代工商業模式抱持懷疑，但如今台積電已成為全球最重要的企業之一，並在最先進晶片製造領域占據關鍵地位。

TOP 10s表示，台積電生產的先進晶片，廣泛應用於手機、汽車、資料中心、醫療設備及人工智慧等領域，這些微小元件已成為現代科技運作不可或缺的核心。

何晶轉貼後，也引發網友熱議。有網友感嘆：「我們沒有像他這樣的人才嗎？」另有人留言表示：「非凡的人永遠不老。」也有網友指出，不少高階人才不願轉換跑道，反而長期占據其他職位。相關回應也反映出，張忠謀中年轉折、赴台創業的經歷，仍讓不少人聯想到人才流動與產業競爭。

貼文認為，台積電的誕生，源自張忠謀拒絕相信「未被重用，就代表人生已經結束」。他並不是在25歲、35歲，甚至45歲時打造出人生中最重要的公司，而是在56歲時做到。

貼文最後寫道：「有時候，被拒絕並不是故事的終點；有時候，那正是真正故事開始的時刻。」藉由張忠謀的經歷，傳達職涯挫折未必代表失敗，也可能成為另一段成功旅程的起點。