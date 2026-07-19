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基辛格唱衰台灣半導體供應鏈　經部反擊：說法不符事實

▲英特爾前執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

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記者陳瑩欣／台北報導

針對英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger）近期針對台灣半導體供應鏈韌性發表相關言論，經濟部今（19）日嚴正回應，強調台灣長期在全球半導體及人工智慧（AI）產業供應鏈中扮演關鍵角色，具備高度整合的產業聚落與完善基礎設施，迄今從未發生半導體供應鏈全面中斷，對於不符事實或過度臆測的說法，社會各界應審慎看待。

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經濟部指出，台灣過去歷經多次強烈地震、COVID-19疫情造成的全球物流中斷，以及多起國際能源危機，均能有效因應並維持產業穩定運作，甚至逆勢達成經濟高度成長，顯示政府與產業界長期提前部署，整體供應鏈及能源體系具備高度韌性。

經濟部表示，台灣雖位處地震及颱風頻繁區域，但自1999年九二一地震以來，過去25年間歷經多次強震與颱風，包括2024年0403花蓮強震，幾乎沒有半導體工廠因此停工超過一天。即使少數廠區產線略受影響，其他廠區仍持續運轉，並加速生產彌補供應缺口。

經濟部強調，台灣ICT及半導體供應鏈高度密集，廠商之間合作密切、相互支援，成功提升整體供應鏈韌性。過去全球多次出現晶片短缺，台灣業者也配合加速供給，顯示我國在供應鏈安全與能源穩定方面具備充分應變能力。

在進口能源布局方面，經濟部說明，政府持續推動油氣進口來源多元分散，並透過中長期合約採購、現貨市場彈性調度及安全存量管理等機制，降低單一區域或單一供應來源風險。目前國內油氣安全存量均高於法定標準，供應充足無虞。

因應美伊戰事，經濟部能源應變小組持續掌握中東情勢，目前國內油氣供應充足，針對冬季需求也已擬定具體採購方案與備援規劃，呼籲民眾安心。

電力供應方面，經濟部指出，2025年在台電妥善調度下，全年備轉容量率均達6%以上，其中備轉容量率高於10%、代表供電充裕綠燈的天數達342天。

政府每年均滾動檢討電力供需規劃，用電需求評估已納入未來半導體產業擴廠、資料中心及AI科技等新增用電需求，並結合深度節能成效，寬估2026年至2035年用電需求年均成長率約為2.5%。

此外，台電也持續加快推動「強化電網韌性建設計畫」，全面提升全國電網面對突發事故、極端氣候及區域性風險事件的應變能力。

經濟部強調，面對國際局勢變化與極端氣候挑戰，政府會持續強化能源供應安全、電力系統韌性與多元調度能力，同時深化產官學研合作、提升供應鏈韌性，確保台灣面對突發事故與外部風險時，仍能維持經濟穩定成長與產業持續發展。

關鍵字： 半導體供應鏈經濟部電力能源

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