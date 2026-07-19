快訊／本屆日本台灣形象展商機1.56億美元、增84%　防災產業含金量高

▲黃志芳認為，台日合作正從傳統「供應鏈」，昇華為深度融合的「共好生活鏈」。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

上周末剛結束的日本台灣形象展，是41場台灣形象展中規模最大的一場，創下1.56億美元最高商機，較2023年11月首次在日本辦展所創下的8500萬美元高出83.53%，也高於今年6月24日在波蘭結束的該系列展所創下的1.29億美元商機。防災產業、AI、生技、智慧醫療等都是含金量高的產業。

該系列展由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行。貿協董事長黃志芳稍早指出，去年台日雙邊貿易額已達848億美元，台灣為日本第三大貿易伙伴，日本也是台灣第四大貿易伙伴，今年前5個月台日雙邊貿易額就已突破400億美元，且台灣對日出口額逆勢成長24％。

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經濟部長經濟部龔明鑫在開幕典禮致詞時指出，為協助台灣企業在日本落地，該部去年開始，在福岡成立台灣貿易投資中心，提供一站式服務，協助廠商擴展市場，並聚焦四個領域合作，包括工業、數位、綠色、醫療健康，共同打造下一個世代的競爭力。

▲無人機是偵查、勘災與救災的重要運輸工具。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳則致詞表示，台日合作正從傳統「供應鏈」，昇華為深度融合的「共好生活鏈」。過去，台日一起把產品做到極致；未來，更要讓彼此生活變得更美好。今年展出「Innovate for Tomorrow」為主軸，集結154家台灣優質企業，讓各位看見台灣為日本未來生活提出的創新解決方案。

今年展出共設220個攤位，逾4成企業為首次參展，其中65家跟AI有關技術，50家新創團隊包括醫療、生技與科技等，為日本市場帶來全新技術與解方，持續挹注創新動能。

黃志芳分析，日本的防災、公共安全和工安商機潛力大，大至洪災監測，工廠巡檢與安全防護，小至防災包，商機龐大。日本股票上市的無人機研發與製造商ACSL株式會社代表取締役兼共同執行長早川研介也指出，日本天然災害多，無人機就擔負了巡邏、偵查與遞送醫藥等物資的任務。

黃志芳認為，想要深耕日本市場，在日本設立據點很重要，日本台灣形象展有助企業發現產品新應用，或開發新產品，以及智慧製造、智慧醫療和能源循環相關產品，依舊受到極大關注，參展企業利用形象展作為宣傳企業和品牌形象的平台，都能有豐碩的收穫。