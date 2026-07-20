「FUN!嗜100」圓滿閉幕　解鎖百種嗜好、點燃療癒商機

▲FUN!嗜100吸引逾萬名民眾進場參觀，成功帶動暑假「療癒經濟」消費熱潮。(圖／貿協提供）



記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的第三屆「FUN!嗜100 (Hobby & Fun Festival)」昨(19)日在台北世貿一館圓滿落幕。為期三天的展覽集結72家參展商並辦理百場嗜好與手作課程，吸引逾萬名民眾進場參觀。在親手創作、收藏交流與沉浸式體驗中，共同感受嗜好的樂趣與療癒力量，成功帶動暑假「療癒經濟」消費熱潮，也再次展現台灣手作與創意產業的豐沛能量。

今年展覽以「嗜好」為核心，匯聚手作工藝、原創設計、模型玩具、微縮創作及纖維藝術等多元內容，大會舞台手作課程及活動於展前開放線上預約，僅短短一個下午便全數額滿，受歡迎程度驚人。展期三天人氣、買氣同步升溫，採購工具材料、詢問創作技巧的人潮絡繹不絕，許多熱門工具、DIY 材料包及原創文創商品更於展期間迅速完售，充分展現手作愛好者高度投入的消費力與市場潛力。

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展中限定的DIY體驗課程更是本次展覽的一大亮點，展場中隨處可見民眾專注投入於黏土、木工、金工、編織等創作體驗，在一步步完成作品的過程中，享受親手創作帶來的成就感與療癒感。不少參觀者表示，放下手機、靜心投入手作，不僅舒緩日常壓力，也重新找回專注與創造的樂趣。

▲左上圖民眾專注投入各式體驗課程，享受親手創作帶來的成就感與療癒感；右上圖由萬片積木精準打造的高雄85大樓與高雄車站模型，更成為大小朋友駐足欣賞、拍照打卡的人氣焦點；下圖首次來台的日本手作YouTuber Atelier Tulip現場示範毛線立體刺繡技法，吸引手作迷熱情參與交流。(圖／貿協提供)

展覽也呈現許多跨世代共享嗜好的溫馨畫面，「新北館」觀光工廠帶來的彩繪陶藝、皮革手作及「雷諾瓦拼圖嘉年華」的拼圖挑戰賽，吸引許多親子共同參與，在合作完成作品的過程中累積珍貴回憶。

大型扭蛋牆吸引大批民眾排隊試手氣，在期待開獎的過程中感受滿滿驚喜；復古與絕版玩具區吸引許多資深與年輕玩家一同尋寶，喚起跨世代共同的童年記憶；由萬片積木精準打造的高雄85大樓與高雄車站模型，更成為大小朋友駐足欣賞、拍照打卡的人氣焦點。

現場設置的FUN!嗜100主視覺AI拍貼機，也讓許多好友與家庭留下專屬的逛展回憶，成為社群分享熱門打卡點。

除了豐富的展出內容，多場創作者見面會更是將現場氣氛推向高潮。首次來台的日本手作YouTuber Atelier Tulip 現場示範毛線立體刺繡技法，吸引手作迷熱情參與交流。

纖維藝術家劉棟則展出8幅大師級拼布作品，並親自解說創作靈感與技巧，讓觀眾近距離感受纖維藝術之美。今日壓軸登場的「積木國王大黑白」分享積木創作歷程與工作室幕後故事，活動現場座無虛席，粉絲熱情互動，為本屆展覽畫下精彩句點。

「FUN!嗜100」不僅是一場展覽，更是一個讓不同世代探索興趣、交流創意、享受生活的平台。今年展覽成功串聯手作、設計、模型收藏及文創等多元領域，讓更多民眾重新發現培養嗜好的價值，也讓業者看見體驗經濟與療癒消費所蘊藏的市場商機。

外貿協會表示，未來將持續深化展覽內容，結合更多元的創作者、品牌及跨界合作，打造兼具創意、教育與體驗價值的嗜好展會平台，持續推動台灣手作文化與創意產業發展。

更多展覽資訊及下一屆最新消息，可持續關注「FUN!嗜100」官方網站及社群粉絲專頁。