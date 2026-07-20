動漫迷：所有的錢都是萬代的　日本動漫產業寫下76年輝煌歷史

▲萬代塑膠模型博物館。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

1950年從玩具供應商起家的萬代株式會社，在動漫迷眼中是什麼？外貿協會董事長黃志芳的兒子是動漫迷，他告訴老爸：「所有的錢是萬代的」、「錢不是萬能，萬能的是萬代」。黃志芳上周日本特別帶台日產業觀察團一訪去年9月開幕的萬代塑膠模型博物館，窺探其中奧妙。

文創產業是日本經濟產業省推動出口的重點產業之一，其中萬代(BANDAI SPIRITS)僅與以「鋼彈(Gunpla)」相關的商品，年營業額便高達約1400億日圓，約280億台幣。鋼彈來自日本的科幻機器人動畫系列，起源於1979年播出的動畫《機動戰士鋼彈》。

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外貿協會指出，日本國內生產的塑料模型約有 8成來自靜岡市，是支撐日本模型製造與發展的關鍵區域，許多知名模型品牌與生產基地皆源自此地。在此深厚的產業基礎之上，日本大型娛樂集團Bandai Namco Group旗下的核心事業公司BANDAI SPIRITS，進一步於當地打造全新生產據點，使靜岡在既有製造優勢之外，進一步發展為結合文化傳播與體驗功能的次世代智慧產業據點。

▲萬代「高度自動化與省人化」先進智慧工廠。（圖／記者張佩芬攝）

這座全新落成的BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE(簡稱BHCPDII 或PDII)於去年7月正式啟用。新工廠以「魅せる工場(可被看見的工廠)」為核心理念，不僅是一座高度整合無人搬運(AGV)與多色極致射出成型技術的「高度自動化與省人化」先進智慧工廠，更全面導入節能與創能設備，全面實踐數位轉型(DX)與綠色轉型(GX)，在大幅提升產能的同時兼顧環境永續。

廠內的技術員工被定位為「模型設計師(Plamo Designer)」，強調在專業製造流程中持續追求品質與創新的自豪感，使PDII成為展現日本精密製造實力與動漫IP產業魅力的重要指標。

新工廠內特別設置了展示型博物館(MUSEUM)，讓一般參訪者與粉絲能夠深入體驗萬代模型中心的挑戰與進化歷程。透過沉浸式設計，參觀者不僅是「觀看者」，更被引導以「模型設計師」的視角，理解產品從設計、開發到精密製造的完整過程，進而學習模型產業的專業知識與技術演進。

▲精密製造的動漫人物。（圖／記者張佩芬攝）

透過這樣的體驗設計，PDII成功將生硬的「製造製程」轉化為沉浸式的「物造體驗(Monozukuri)」，使模型不再只是娛樂商品，而是能夠貼近生活、激發創造力的文化媒介，為全球高階製造業的「智慧工廠觀光化與五感體驗經濟」樹立了全新標竿。

鋼彈博物館採全預約制，可體驗親手設計專屬的鋼普拉包裝並將紀念模型帶回，還能隔著玻璃一窺萬代模型中心(BANDAI HOBBY CENTER)的實際生產過程。

此外，還將展示50多年塑膠模型製造中積累的專業知識和承諾，以及支援產品品質的最新技術，兒童和成人都可以享受學習製造的樂趣。遊客還可以在線購買「Bandai模型中心」限定商品。

▲在貿協家庭日，左起貿協秘書長王熙蒙、董事長黃志芳、副秘書長周秀隆扮西部牛仔，黃志芳兒子扮的是動漫人物。（圖／記者張佩芬攝）

學習區域：可以學習包括高達模型在內的塑膠模型的製作過程。萬代模型中心對製造的承諾，例如作品的可重複性、易於組裝和對高品質的追求，以易於理解的方式展示。

體驗(Laboratory Area)：在這個博物館中，萬代模型中心製造部門工作的人被定義為「創造塑膠模型價值的人=塑膠模型設計師」。在這個區域，參觀者可以扮演塑膠模型設計師的角色，體驗創造產品的過程。

參觀者可以使用他們的動手身份證在螢幕上確定自己的塑膠模型的形狀和顏色，並體驗塑膠模型的模具設計和包裝設計。作為「塑膠模型設計師」也可以根據自己建立的塑膠模型專案製作包裝盒並將其帶回家。