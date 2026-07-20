台積電法說後慘崩180元！財務長首度回應　揭美國設廠殘酷成本

▲圖為台積電財務長兼發言人黃仁昭。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電（2330）17日舉行法說會，隔天股價重挫180元，寫下史上最大單日下跌，市場也以「法說會變法會」形容這波跌勢。美國財經媒體《CNBC》於台北時間20日刊出台積電財務長黃仁昭專訪，他首度回應法說會後的股價重挫，強調公司無法控制金融市場，現階段能做的只有專注本業基本面；他也坦言，在美國興建晶圓廠的成本，是台灣的4至5倍。

黃仁昭接受《CNBC》專訪時表示，台積電無法左右金融市場表現，「我們能做的，就是專注在公司業務的基本面。」他指出，儘管半導體產業正面臨零組件價格大幅上漲等壓力，但由於台積電策略上持續聚焦高階市場，因此相關衝擊仍相對有限。

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針對市場高度關注的美國擴廠成本，黃仁昭直言，美國晶圓廠的建設成本約為台灣的4至5倍。隨著海外營運規模持續擴大，初期對公司獲利率造成的稀釋效果，也可能進一步加劇。

不過，黃仁昭強調，海外布局不能只看短期成本。台積電擴大在美國投資，長期將有助於建立更完整的當地半導體供應鏈與產業生態系，同時也能更貼近美國客戶需求。

黃仁昭指出，台積電正看到一波強勁、具結構性且延續多年的需求，尤其人工智慧已形成「多年期需求超級趨勢」。只要這項趨勢持續，公司就有能力持續為股東創造獲利成長。

「我們不打算把任何機會留給其他人。」黃仁昭表示，面對客戶需求快速升溫，台積電正積極優化先進製程產能，包括加快將5奈米產能轉換至更先進的3奈米製程，以支援客戶需求。

在美國布局方面，黃仁昭表示，亞利桑那州第一階段晶圓廠已經投入營運，採用4奈米製程，未來幾季產能規模還會持續放大。

至於下一波營收動能，黃仁昭點名2奈米製程。他表示，2奈米已在第二季開始貢獻初步營收，進入第三季後，將成為台積電最新的營收成長引擎，相關規模預期在未來幾季持續擴大。

台積電先前宣布加碼投資美國，新增資金將同時投入前段晶圓製造廠及後段先進封裝廠。雖然赴美設廠成本明顯高於台灣，短期也可能壓縮獲利表現，但公司仍看好AI、高效能運算及先進製程帶來的長期需求。

面對法說會後股價劇烈震盪，黃仁昭此次首度公開回應，也向市場釋出明確訊息：短期股價並非公司能夠控制，台積電仍將把重心放在先進製程、海外產能布局，以及AI需求所帶來的長期成長機會。