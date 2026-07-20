台積電漲20元至2310　台股漲251點至42922

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（20日）以42793.15點開出，指數漲121.88點，漲幅0.29％。指數隨後漲勢稍擴大，上漲251.34點至42922.61點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到2300元，漲幅0.44％隨後上漲20元至2310元；鴻海（2317）上漲1.5元至235.5元；聯發科（2454）下跌15元至3355元；廣達（2382）上漲6元來到331.5元；長榮（2603）上漲3元至201元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌406.55點或0.77％，收在52146.42點；標準普爾500指數下跌76.08點或1.01％，收7457.69點；那斯達克指數下跌361.71點或1.4％，收在25520.24點；費城半導體指數下跌193.61點或1.63％，收11673.89點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|52146.42
|▼406.55
|▼0.77%
|S&P500
|7457.69
|▼76.08
|▼1.01%
|NASDAQ
|25520.24
|▼361.71
|▼1.4%
|費城半導體指數
|11673.89
|▼193.61
|▼1.63%
資料來源：證交所
讀者迴響