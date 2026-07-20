全球股災　投顧董座：先看兩大止跌訊號

▲上週五台股跌破季線支撐，外資也大提款。



圖文／鏡週刊

上週五（17日）台股出現慘烈殺盤，加權指數單日崩跌2,953點、跌幅6.47%，不僅失守43000點整數關卡，更跌破季線支撐；外資單日提款1,039億元，創下史上最大賣超紀錄，權王台積電重挫180元、跌幅7.29%；熱門族群像是記憶體、高價股與漲價概念股成為重災區，市場信心瞬間潰散。

面對這波重挫，不少投資人將原因歸咎於股市漲多回檔，甚至擔憂延續兩年多的AI牛市是否已經走到盡頭，但第一金投顧董事長黃詣庭指出，這波全球科技股修正的真正震央是韓國股市，「源頭來自於南韓股市去槓桿『多殺多』，造成全球股市動盪。」

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黃詣庭分析，今年上半年韓國市場是全球AI最熱的戰場之一，大量資金透過單一個股槓桿ETF押注三星電子與SK海力士兩大記憶體龍頭，帶動相關個股與韓股指數一路飆升，也讓韓國市場成為今年亞洲表現最強勢的股市之一，「上半年韓國股市過度槓桿，讓指數跟個股出現超漲的現象。」

黃詣庭進一步補充，近期韓國監管機構針對單一個股槓桿ETF祭出限制措施，包括停止發行新產品，並提高既有產品的交易保證金要求；與此同時，南韓央行同步升息，形成政策面與資金面的雙重壓力，「由於這些槓桿ETF主要連結三星電子與SK海力士兩大記憶體巨頭，當監管單位要求市場降槓桿，資金便開始快速撤離相關標的，形成『多殺多』局面。」

原本一路推升股價的槓桿資金，如今反而成為加速下跌的力量，黃詣庭指出，當三星電子與SK海力士等記憶體龍頭遭到拋售，美國記憶體股也同步走弱，進一步拖累費城半導體指數，再傳導至台股，「當韓股當中的記憶體大廠出現重挫的時候，美國的記憶體廠也跟著走低，風暴核心其實是在韓國股市。」傳導路徑是由韓國率先引爆修正，再一路傳導至美股與台股，形成連鎖反應。

除了韓股去槓桿之外，AI產業近期也接連出現雜音，Google下一代AI模型傳出開發進度遞延，而Meta內部也曾透露新模型發展不如預期，各種利空消息讓市場質疑AI投資熱潮是否接近高峰。

隨著高估值AI概念股率先遭到調節，美股科技股接連回檔，再加上中東局勢持續緊繃、美伊軍事對峙升溫，市場避險情緒升高，多項利空最終在同一時間點引爆，讓市場信心受到衝擊。

不過，黃詣庭認為，投資人不需過度悲觀，「去槓桿原則上是一件好事，在泡沫爆掉之前，先把它降下來，這會是一個痛苦的過程，需要時間跟空間來化解。」他認為，韓國監管單位此時出手，某種程度上是在主動替市場降溫，短期勢必會帶來劇烈震盪，但從長期來看，反而有助於避免未來更大的泡沫風險。

接下來重要觀察指標是韓股週一的表現，「若韓股開盤後仍維持疲弱走勢，對整個亞洲市場可能形成新的心理壓力；另一方面，費城半導體指數能否守住半年線支撐，也將是科技股是否真正止跌的重要訊號。」黃詣庭表示，短線上市場仍處於高度觀望階段，「待韓股、費半止跌，台股如果能夠隨之止跌，到時候再積極進場，會是比較穩健的操作方法。」



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