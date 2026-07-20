台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

▲受國際股市影響，台股波段修正近6,000點。



圖文／鏡週刊

台股近期遭逢劇烈震盪，大盤帶量跌破季線，引發市場恐慌。第一金投顧董事長黃詣庭指出，此波殺盤核心並非產業基本面惡化，而是南韓股市去槓桿風暴引發的連鎖效應，儘管短線台股將呈現「偏弱震盪」格局，甚至不排除向下試探42,000點支撐區間，但台股基本面佳，投資人無須過度悲觀。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，這波跌勢的風暴核心在南韓股市，南韓監管機構日前對單一個股ETF祭出嚴格的去槓桿限制，導致連結三星、海力士記憶體雙雄的槓桿產品面臨劇烈的解槓桿壓力；這股壓力隨即外溢，導致費城半導體指數自高點拉回20％，進入技術性熊市，加上市場傳出大型AI模型開發遞延，以及中東地緣政治緊繃推升油價，眾多利空匯集下，引發台股跟著出現踩踏。

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不過黃詣庭強調，這波台股從歷史高點48,218點回檔至42,671多點，波段跌幅雖然超過10％，但對照傳統熊市定義（高檔拉回2成），「台股目前沒有轉熊跡象，且未來機率並不高。」他解釋，觀察近期盤面，當電子科技股在高檔震盪時，傳產與金融股適時發揮了資金避風港的功能，顯示資金並未完全大舉撤出，因此台股要隨費半步入空頭的機率相對低。

至於短線後市要如何觀察止穩？黃詣庭提出兩大核心指標：第一是「外部止跌」，必須緊盯南韓股市週一（20日）恢復交易後，能否快速消化槓桿賣壓，以及費半指數能否在半年線築底；第二是「內部融資減幅」，台股此波修正近6,000點，17日上市櫃出現逾400多億元的明顯減肥，但市場浮額仍偏高，未來幾個交易日融資若能持續縮減，將對大盤落底相對有利。

在產業基本面部分，黃詣庭直言「目前並未出現轉折」，「從近期台廠陸續公布的法說會成績單來看，表現皆相當亮眼且展望正向。」月底前，市場將高度聚焦Alphabet、特斯拉、Meta、微軟、亞馬遜及蘋果等美國科技巨頭的財報與資本支出走向，「只要這些CSP大廠對AI基礎建設的投資方向不變，台股供應鏈就具備正向支撐。」

面對波動，黃詣庭建議投資人在操作上別急著追反彈，應將持股水位降至5成以下，且避免融資等槓桿操作，提高現金水位。選股布局上，可留意半導體廠務與設備商，因其受惠於大廠持續擴廠，市場認同度高；另外，先前殺深的記憶體、PCB、ABF 載板、被動元件及成熟製程等漲價題材股，若能率先落底反彈，也是大盤短線落底的絕佳訊號，投資人可於指標績優股回跌時，採取逢低分批布局策略。



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