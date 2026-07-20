連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」　老鳥曝慘烈代價

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近期台股市場劇烈震盪，爆出許多投資人不慎翻車，甚至頻頻傳出大規模違約交割的情況。就有網友在Threads上傻眼直呼，「是不是很多人根本不知道違約交割的嚴重性？」PO文掀起回響，更釣出從事證券業長達10年的老鳥現身說法，警惕投資人「股票賺賠是一時的，信用壞了是很久的！」

連3000元也違約！ 過來人驚呼：無知真的很可怕

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一名網友日前在Threads表示，「是不是很多人不知道違約交割的嚴重性？有沒有營業員要在下面講解一下。」

這番話引起熱烈討論，大票人紛紛回應，「我相信很多年輕人不知道，連小金額3000、5000都還讓他違約交割」、「看留言才發現，一堆不知道違約交割的嚴重性」、「可以像補繳卡費一樣補嗎？」「所以我才覺得無知很可怕，超可怕」、「違約交割會死沒路啊，別搞啊」、「一直聽到有人在違約交割，為什麼這些人看起來不痛不癢的」。更有網友嚇得直言，「看到這則才想到，昨天買的股票還沒補錢，謝謝你的提醒。」

此外，也有過來人分享自身驚險經歷，「我自己曾經下錯張數，交割前沒辦法湊出錢，也是先聯絡營業員，當時他幫忙想辦法幫忙隔日沖掉，再用沖回的本金去扣當沖的即時損益跟手續費。我至今還是很感謝他，沒讓我違約交割到，即使是5、6萬小單」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

10年證券老鳥現身！曝違約交割「慘烈後果」

針對大眾疑問，一名在證券業待了10年的資深老鳥現身留言區，列點講解違約交割的構成與嚴重性：

1.台股是T+2交割：今天買股票，後天上午銀行戶頭要有錢，沒錢就是違約交割

2.券商會直接把股票賣掉沖銷，跌價的損失全部算你的，還可以加收最高成交金額7%的違約金

3.帳戶被註銷並通報證交所，全市場券商都查得到，之後開戶下單都會受限

4.信用汙點跟著你：銀行看得到紀錄，房貸、車貸都可能受影響

5.金額大到影響市場秩序，是有刑責的，證交法寫得明明白白

6.最常見的悲劇：當沖沒沖掉變交割，才發現戶頭根本沒那個錢

最後，該名老鳥提醒防範違約交割的兩大鐵律：第一是「下單前先確認交割戶有錢」，第二則是「不確定接不接得住的單，就絕對不要當沖」，切勿拿自己的個人信用賭博。

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