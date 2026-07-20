台股大怒神　國泰金調查：45%民眾預期下半年指數跌破42K

▲國泰金7月調查，45%民眾預期下半台股在4萬2千點以下。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南韓股市因去槓桿化呈現大幅震盪，近期台股急速拉回到4萬2千點左右，國泰金7月國民經濟信心針對「民眾對於今（2026）下半年台股加權指數高低點的預期」進行調查，仍有45%民眾預期下半年台股加權指數的低點在42000點(含)以下，有57%民眾認為今年下半年台股加權指數高點會落在50000(含)上方。

6月台股創下4萬8千點歷史新高，受到Fed升息預期升溫、科技股估值擔憂影響，台股下跌，國泰金7月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數微降至53.5，風險偏好指數小降至39。

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在時事題方面，國泰金亦調查民眾對於今年下半年台股加權指數高、低點的預期，調查結果顯示，27%的民眾認為台股指數下半年高點將介於50000(含)至52000區間，20%的民眾認為將介於52000(含)至54000區間，10%則預期高點會超過54000(含)；綜合以上所述，合計有57%民眾認為，今下半年台股加權指數高點會落在50000(含)上方。

針對民眾對今下半年台股低點預期，7月的調查結果顯示26%民眾預期，今下半年台股低點會落在40000以下，有19%預期今下半年台股低點會落在40000～42000點；另有37%民眾預期，下半年台股加權指數的低點可以支撐在44000點(含)之上。

國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長，美伊戰爭雖已停火，惟仍有零星衝突，7月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至25.8，展望樂觀指數下降至20.3，大額消費意願指數降至20.7，耐久財消費意願指數降至-2.1。

主計總處於今年5月29日預估台灣今年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%，7月調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為9%，有59%的民眾認為，今年經濟成長率會高於9%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.3%，且有68%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

