快訊／74歲宣明智開顱取出血塊　長子曝已能睜眼動雙腳

▲聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

74歲聯電榮譽副董事長宣明智驚傳因顱內出血接受緊急開顱手術。宣明智長子宣昶有在臉書發文透露，父親歷經約1小時40分鐘手術後，已成功完成顱內減壓，並取出約160毫升血水及血塊，目前病情已全面穩定，不僅能在呼喚下睜眼，雙腳也可依照口令自主活動。

宣昶有表示，宣明智昨日清晨接受緊急顱骨切除減壓手術，醫療團隊除進行顱內減壓，也同時取出上月首次打高爾夫球時摔傷留下的陳舊性血水，以及此次後腦碰撞造成的大量血塊，總量約160毫升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，家屬昨日下午及晚間再度前往探視時，宣明智病情已經全面穩定。令人欣慰的是，宣明智在家人呼喚下可以睜開眼睛，並能依照口令自主活動雙腳。

宣昶有透露，宣明智因長年有心臟問題，體內裝有近10支血管支架，平時需服用抗凝血藥物，因此一旦發生碰撞，就容易出血，其中顱內出血更是最危險、也最難在第一時間察覺的狀況。

根據家屬說法，宣明智目前尚未出現明顯可能致殘，或留下嚴重後遺症的情況。不過，如何防止再度出血，以及處理原有的慢性心臟衰竭問題，已成為加護病房接下來的主要治療重點。

宣昶有表示，經歷手術後，目前最重要的是讓父親好好休息、逐步恢復，也感謝親朋好友一路為宣明智打氣、禱告及祈福。

他在文中感性表示，這次經歷讓他深刻感受到，雖然一個人的力量看似渺小，但任何人都可能成為改變生命、創造無限可能的關鍵力量。

宣昶有最後也代表母親、妹妹及宣家所有家人，感謝外界的關心與鼓勵，並再次祈禱宣明智能夠停止出血、平安恢復。