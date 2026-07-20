「哈電族」製造商爆大股東刑案爭議　董座發聲：公司營運正常

▲遠見科技。（圖／取自官網）

記者高兆麟／綜合報導

早期以製造「哈電族」電子辭典聞名、近年轉型研發製造資訊終端機及伺服器的遠見科技（3040），近日爆出大股東涉及刑案爭議。遠見科技董事長周發今（20）日發布聲明，強調公司治理及業務運作均正常，大股東與相關人士的個人行為和公司無涉。

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周發表示，媒體報導遠見科技第一大股東森羅投資負責人謝春生，日前發生農會票據信用退票事件，關係人吳美秀則遭收押禁見；其後，由森羅投資指派的法人代表黃宇鋒、黃緯綸，也被指似涉及集體違法刑事案件，並遭桃園地方檢察署及相關偵查機關搜索、扣押相關證物。

不過，相關案件目前仍待司法機關進一步調查釐清。

周發指出，自己認為公司應透過重大訊息向投資大眾說明，明確表達遠見科技公司治理及業務營運正常，股東個人行為與公司完全無關。

他並在聲明中直言，「本公司治理業務正常，股東之個人行為與本公司完全無涉，本公司應予澄清，惟此項澄清要求不被媒體影射之董事所認同，實屬遺憾。」

針對遠見科技總經理黃庭洋似涉嫌違反《證券交易法》等情事，周發表示，自己將秉持中立態度，不會在司法調查結果出爐前片面斷定，但也不會迴避相關爭議。

周發指出，黃庭洋除了擔任總經理，同時也是公司董事，應善盡維護公司聲譽的責任，並針對可能對公司造成不利影響的訊息進行澄清。

周發強調，對於任何涉及利用職權侵害公司、操縱市場或損害股東權益的不法行為，遠見科技將採取「零容忍、絕不寬貸」態度，並全力配合司法機關及主管機關調查。

他表示，若相關違法情事經查證屬實或遭到起訴，公司將依相關法規追究民事、刑事責任及不法得利賠償責任，絕不包庇任何違法行為，也不允許任何個人損害遠見科技商譽。

周發最後表示，發布聲明是要向台灣證券交易所、全體股東及社會大眾表明，公司將堅守依法治理、誠信經營及資訊公開原則，並全力維護全體股東權益及公司資產安全。