台股拼復活！史上6次1500點殺盤　平均勝率逾9成

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

巫彩蓮／台北報導

上周五（17）日台股摜破43525點季線大關，今（20）日早盤開高短線停損解套賣壓殺出，高低震盪逾千點，群益投信台股ETF團隊表示，統計大盤在過去單日盤中大跌逾1500點以上共有6次，以有資料的近5次統計顯示，後5日、後10日、後20日、後30日、後40日平均漲幅分別為4.88%、4.87%、7.91%、13.36%、18.63%，平均上漲機率也是都有九成以上，後一個月勝率更是百分百。

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受到AI交易擁擠、韓國槓桿拉升、台積電（2330）法說不如外資預期等利空影響，上周五暴跌近三千點，以42671.27點作收，群益投信台股ETF團隊指出，台股基本面不差，大盤非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，在操作策略上面不宜進行大幅度調整，建議投資人現階段，可以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，或是選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，基本面AI需求持續強勁，擁擠交易及槓桿增幅擴大造成這波半導體類股賣壓應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號，在供應鏈實地查訪顯示AI需求依然遠超供給，此次回檔可視為「調整持倉結構」而非「離場」的機會，持續看好台股長線發展。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。在操作策略上，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。