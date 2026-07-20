台股強震千點！3公股金控挺身而出　華南金創史上新高

▲華南金今股價創歷史新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（17）日台股創下史上最大跌點，摜破43525點季線大關，市場心態轉進觀望，資金進駐具護盤色彩大型公股行庫，今（20）日華南金（2880）震盪走高創下40.5元歷史新高，兆豐金（2886）攀高到48.35元，創下2000年4月以來新高，合庫金（5880）漲幅1%多，最高來到25.7元，三檔公股大型金控成為撐盤指標。

上半年漲多科技股進入沽值調整期，避險資金轉進大型股價波動度較低金控股，當盤勢震盪之際，公股大型金控控往往是公股行庫、四大基金護持指數好標的。

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今日大盤高低震盪千餘點，華南金在40.15元平盤附近強勢整理，最高來到40.5元新高，而兆豐金上攻48.35元，創下二十六年多新高。

華南金自結6月稅後淨利，上半年稅後淨利173.64億元，年增率48.6%，EPS 1.25元，續創歷史新高，證券、產險、投信、創投及AMC等非銀行子公司獲利年增率268%，華銀6月稅後淨利24.57億元，累計上半年稅後淨利132.59億元，年成長率18%。

兆豐金6月稅後淨利32.72億元，累計上半年稅後淨利213億元，年增17.25%，EPS 1.44元，金控、證券子公司累計上半年獲利皆創歷史同期新高，核心子公司兆豐銀上半年稅後淨利達158.66億元，年增3.23%，主要受惠利息、手續費收入成長，不過投資收益因SWAP（換匯交易）收益減少而下滑；證券子公司則受惠台股交易熱絡，上半年獲利達35.26億元，年增超過410%。

