快訊／台股收跌221.57點　台積電漲30元至2320

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走低，加權指數終場跌221.57點，以42449.7點作收，跌幅0.52％，成交量9838.63億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲121.88點開出，指數開高走低，盤中最高達43084.51點，最低41967.75點，終場收在42449.7點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2320元，漲幅1.31％；鴻海（2317）上漲0.5元至234.5元；聯發科（2454）下跌30元至3340元；廣達（2382）下跌9.5元來到316元；長榮（2603）下跌2元至196元。
今天漲幅前5名個股為晶心科（6533）上漲21元，漲幅10％；成信實業*-創（6969）上漲2.4元，漲幅10％；南緯（1467）上漲0.87元，漲幅10％；攸泰科技（6928）上漲4.9元，漲幅9.98％；昶和（1468）上漲1.35元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為禾伸堂（3026）下跌69元，跌幅10％；迅杰（6243）下跌5.15元，跌幅9.98％；光鼎（6226）下跌2.25元，跌幅9.98％；榮星（1617）下跌2.15元，跌幅9.98％；邁科（6831）下跌61元，跌幅9.97％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|晶心科（6533）
|231.0
|▲21.0
|▲10.0％
|成信實業*-創（6969）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|南緯（1467）
|9.57
|▲0.87
|▲10.0％
|攸泰科技（6928）
|54.0
|▲4.9
|▲9.98％
|昶和（1468）
|14.95
|▲1.35
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|禾伸堂（3026）
|621.0
|▼69.0
|▼10.0％
|迅杰（6243）
|46.45
|▼5.15
|▼9.98％
|光鼎（6226）
|20.3
|▼2.25
|▼9.98％
|榮星（1617）
|19.4
|▼2.15
|▼9.98％
|邁科（6831）
|551.0
|▼61.0
|▼9.97％
資料來源：證交所
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