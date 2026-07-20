快訊／台股收跌221.57點　台積電漲30元至2320

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走低，加權指數終場跌221.57點，以42449.7點作收，跌幅0.52％，成交量9838.63億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲121.88點開出，指數開高走低，盤中最高達43084.51點，最低41967.75點，終場收在42449.7點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到2320元，漲幅1.31％；鴻海（2317）上漲0.5元至234.5元；聯發科（2454）下跌30元至3340元；廣達（2382）下跌9.5元來到316元；長榮（2603）下跌2元至196元。

今天漲幅前5名個股為晶心科（6533）上漲21元，漲幅10％；成信實業*-創（6969）上漲2.4元，漲幅10％；南緯（1467）上漲0.87元，漲幅10％；攸泰科技（6928）上漲4.9元，漲幅9.98％；昶和（1468）上漲1.35元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為禾伸堂（3026）下跌69元，跌幅10％；迅杰（6243）下跌5.15元，跌幅9.98％；光鼎（6226）下跌2.25元，跌幅9.98％；榮星（1617）下跌2.15元，跌幅9.98％；邁科（6831）下跌61元，跌幅9.97％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 晶心科（6533） 231.0 ▲21.0 ▲10.0％ 成信實業*-創（6969） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 南緯（1467） 9.57 ▲0.87 ▲10.0％ 攸泰科技（6928） 54.0 ▲4.9 ▲9.98％ 昶和（1468） 14.95 ▲1.35 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 禾伸堂（3026） 621.0 ▼69.0 ▼10.0％ 迅杰（6243） 46.45 ▼5.15 ▼9.98％ 光鼎（6226） 20.3 ▼2.25 ▼9.98％ 榮星（1617） 19.4 ▼2.15 ▼9.98％ 邁科（6831） 551.0 ▼61.0 ▼9.97％

資料來源：證交所