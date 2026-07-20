聯電愛故事團17年演出75場　科技人登台用戲劇傳遞SDGs理念

▲聯電愛故事團17年演出75場。（圖／聯電提供）

記者高兆麟／台北報導

由晶圓代工大廠聯電（2303）志工所組成的，全台唯一由科技人組成的劇團「聯電愛故事團」，7月18日受邀參與聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，於松山文創園區演出原創舞台劇《不放棄的溫柔2.0》，這也是劇團成立17年來的第75場演出。從舞台上的演員到幕後的道具及音控人員等，全數由聯電志工組成，以戲劇為媒介，陪伴孩子認識SDGS核心理念、同理與關懷的價值。

聯電愛故事團由聯電科技文教基金會發起，從八八風災開始，聯電號召志工救災，為了延續愛心，創建「聯電愛故事團」，是新竹科技園區唯一由科技人組成的劇團。愛故事團長期結合企業志工的專業與熱情，透過戲劇走入校園與社區，希望以生動有趣的故事，啟發孩子對生命、環境與社會的思考。

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聯電基金會專案經理何蕙萍表示，此次演出的《不放棄的溫柔2.0》由聯電同仁共同創作劇本，內容融入聯合國永續發展目標（SDGs）裡的「健康與福祉3」、「永續城鄉11」，以貼近生活的故事探討當代社會議題包括偏鄉老人、面對身心症調適等，引導孩子看見身邊需要關心的人事物，學習以同理心正向面對，並相信每一個人都能從自身做起，為社會帶來更多的正能量。

活動當天吸引許多親子家庭熱情參與，孩子們隨著劇情投入互動，在歡笑與感動中體會關懷他人、看見「你好、我好、大家好」共好的重要價值並實踐。聯電未來將持續結合企業志工的力量，以戲劇作為推動生命教育與永續理念的重要媒介，將更多充滿愛與希望的故事帶進校園及社區，陪伴孩子在故事中學習、在成長中實踐善的力量，持續擴大企業回饋社會的影響力。