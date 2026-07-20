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國巨腰斬！股民曬1圖苦笑「謝謝提前過聖誕」　萬人淚崩：叮叮噹

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記者周亭瑋／綜合報導

近期被動元件持續遭賣壓狙擊，國巨（2327）股價已從高點1220元，暴跌超過48.3%，至今日跌停價630元，幾乎呈腰斬態勢，讓不少投資人欲哭無淚。就有網友貼出國巨的K線圖，將它直接畫成一棵聖誕樹，更苦中作樂表示「謝謝國巨提早幫大家過聖誕節。」

國巨股價近腰斬！K線圖被P成「聖誕樹」

面對國巨股價近腰斬的慘況，就有網友在Threads曬出K線圖，並幫它P上聖誕樹的裝飾品，苦笑直呼「謝謝國巨提早幫大家過聖誕節，哏圖越來越多了。」

PO文掀起熱烈回響，狂吸超過2萬名網友點讚，洗版回應「回到最初的起點，呆呆地站在鏡子前」、「叮叮噹叮叮噹～」、「今天又一根，離聖誕樹成品越來越近了」、「一張傳三代，人走國巨在」、「真．聖誕樹」、「謝謝，我也是聖誕樹的一員」、「國巨股民，聖誕節快樂」、「這顆聖誕樹以前就種過啦」、「我會笑死，我苦中作樂」、「聖誕節每隔幾年就來一次。我住的城巿從不下雪，記憶卻堆滿冷的感覺，思念的旺季，霓虹掃過喧嘩的街...寂寞他陪我過夜」。

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▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

也有不少套牢在山頂的苦主自嘲，「留山友看，這個山不要亂爬」、「北大武的風景漂亮多了，國巨只有山頂好冷跟冷到靠北而已」。

市場傳大股東申報解質出脫？國巨駁斥：持股完全沒變

除了市場賣壓外，外界也傳出是否因大股東投資公司解除股票設質，可能打算出脫持股，才連帶引發股價一路走跌的拋售潮。對此，國巨17日發出聲明澄清，強調陳氏傳承公司目前的持股狀況並無任何變動。

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關鍵字： 國巨跌停聖誕樹被動元件股價暴跌

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