渣打銀喊「AI市場不存在泡沫」　半導體產業最受惠

▲渣打銀行外觀照。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打全球首席投資辦公室的「AI 泡沫指標」近期已由「Good」上調至「Better」的風險報酬評估，主要原因包括供應鏈調查結果優於預期，以及大型科技企業持續擴大AI投資，商業化進展也出現改善跡象，AI市場不存在泡沫，而台灣囊括全球超過90%的高階半導體晶片，特別是7奈米及以下製程，高度整合的供應鏈，半導體產能成為全球AI產業發展最大受惠者。

台灣股市以科技產業為主，科技類股約占大盤權重88%，其中又以半導體相關企業為核心，過去幾年台灣股市表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔；然而，認為即將公布的第二季財報有望再次印證企業獲利持續成長的故事。

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渣打預估，2025至2030年全球AI資本支出的年均複合成長率將達32%，最直接受惠的應屬半導體產業，尤其是高階製程晶片製造商。

從評價面來看，台灣股市未來12個月預估本益比可能約為21倍，雖接近歷史區間高檔，但企業獲利持續成長的支撐與不考慮其他風險因素下，仍屬合理水準。此外，若荷姆茲海峽航運風險逐步緩解，有利於做為能源進口國的台灣。根據彭博社預估，台灣整體股市上市公司今、明年企業總獲利預估將分別成長51%與28%。

渣打全球首席投資辦公室的「AI 泡沫指標」近期已由「Good」上調至「Better」的風險報酬評估，並不認為AI市場存在泡沫；相反地，投資人或可評估持續參與 AI 長線成長趨勢，而台灣股市正是目前相對具吸引力的投資標的之一。

當然，風險仍然存在，例如高階製程開發過程若出現技術瓶頸，可能影響獲利能力；若全球經濟放緩導致AI資本支出急劇降溫，也可能削弱半導體產業的短期成長動能，此外，全球半導體供應鏈結構複雜，也持續面臨地緣政治與貿易摩擦所帶來的風險。

