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蔡豐明：航運業面對國際情勢等多重挑戰　林國顯：交通部會做最強後盾

▲交通部次長林國顯(左二)頒發績優傳送業總收入三大航商獎，長榮海運副總經理黃崇仁(左一)、陽明海運業務長葉文忠(右二)、萬海航運協理朱翰鵬代表公司領獎。（圖／業者提供）

▲交通部次長林國顯(左二)頒發績優船舶送業總收入三大航商獎，長榮海運副總經理黃崇榮(左一)、陽明海運業務長葉文忠(右二)、萬海航運協理朱翰鵬代表公司領獎。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全國航運界今(20)日在張榮發基金會共同慶祝第72屆航海節，全國船聯會理事長蔡峰明致詞時指出，航運產業今年仍將面對國際情勢變化、供應鏈重組及淨零轉型等多重挑戰，但只要持續秉持專業精神與合作態度，結合政府與產業力量，持續強化競爭力與韌性，就能讓我國航運在全球航運版圖中維持穩健地位，持續向前發展。交通部次長林國顯隨後致詞指出，交通部會做航運業最強後盾。

慶祝大會原定於7月10日舉辦，因受中颱巴威來襲停班停課影響延至今日。蔡豐明指出，台灣四面環海，航運始終是國家經濟發展的重要命脈，也是連結世界的重要橋梁。無論是國際貿易、能源運輸、民生物資供應，或是港口物流與供應鏈運作，都有賴航運穩定運行。而航運的價值，不僅在於運輸功能，更在於整個產業鏈的緊密合作與相互支撐，今天藉由航海節，向所有默默付出的海員及航運從業人員，致上最誠摯的敬意與感謝。

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▲左起全國船聯會理事長蔡豐明頒獎給海運有功人員中國航運總經理戴聖堅。（圖／業者提供）

▲左起全國船聯會理事長蔡豐明頒獎給海運有功人員中國航運總經理戴聖堅。（圖／業者提供）

回顧過去一年，國際經貿環境持續變化，航運市場仍面臨多項挑戰，但也帶來轉型契機。欣見交通部在陳部長支持下，由航港局推動「航運產業升級方案」，從四大面向推動航運產業升級轉型，展現政府持續支持航運產業發展的決心，也為產業因應國際競爭、智慧航運及淨零轉型奠定更堅實基礎。未來，產業持續發展不僅需要政策支持，更需要航運界共同凝聚共識、攜手合作，共同推動產業升級與轉型。

展望未來，航運產業仍將面對國際情勢變化、供應鏈重組及淨零轉型等多重挑戰，但只要持續秉持專業精神與合作態度，結合政府與產業力量，持續強化競爭力與韌性，就能讓我國航運在全球航運版圖中維持穩健地位，並持續向前發展。

林國顯則指出，台灣航運在全球市場表現依然亮眼，船隊實力不容小覷，包括商船船隊載重噸位居全球第8，全球前11大貨櫃航商中長榮、陽明與萬海三大航商名列其中，合計掌握了全球約10%的運力，也首次躋身全球十大船東國行列第10名，船隊資產價值約628.7億美元。在港口表現方面，也同樣獲得國際肯定，去年臺灣港群貨櫃裝卸量達到1355萬箱(20呎櫃)，高雄港更在挪威船級社(DNV)發佈的「2025年全球貨櫃港口排名」中挺進全球第9。

▲蔡豐明、林國顯在典禮上致詞；下圖蔡豐明(右四)頒獎給績優航港從業人員。（圖／記者張佩芬攝）

▲上圖蔡豐明、林國顯在典禮上致詞；下圖蔡豐明(右四)頒獎給模範航港從業人員。（圖／記者張佩芬攝）

政府與業界始終是同在一艘船上的夥伴。交通部的角色，就是要做各位「最強的後盾」。政府正全力加速各項港埠基礎建設，像是高雄港第三、五貨櫃中心的改建，以及台中港、台北港的設施升級，都是為了提供更高效、更具韌性的經營環境。同時，我們也正積極擘劃未來 5年(116-120年)的商港發展藍圖，要進一步強化臺灣港口的整體戰略地位。

展望未來，「智慧化」與「綠色永續」是我們共同的考驗，也是合作的契機。在高雄港，我們已經看到AI自動化技術帶來的效率提升；而在淨零排放方面，交通部成立了「海運替代燃料工作平臺」，並在基隆港與高雄港逐步落實生質燃油加注與高壓岸電設施。目前台灣七大國際商港都已獲得歐洲生態港(EcoPorts)認證，這就是我們政商攜手、對環境永續最堅定的承諾。

航運是台灣繁榮的基石，本部航港局也借鏡標竿國家經驗，提出115年至118年航運產業升級方案，從「引領綠色轉型」、「推動智慧創新」、「厚植人才培育」及「建構航運產業生態系」等軟硬體面向提出具體執行策略與行動方案，協助產業轉型升級，進一步提升臺灣國際航運競爭力。未來，交通部也會持續秉持「人本交通、智慧安全」的核心價值，攜手航港局與台灣港務公司持續優化產業環境；我們期許與在座各位繼續深耕合作、共榮發展，一起面對市場的變局，航向更輝煌、更永續的下一個70年。

今日大會表揚績優船舶運送業者、海運有功人員、模範航港從業人員、模範船長及模範海員等。

關鍵字： 蔡豐明航運業國際情勢多重挑戰林國顯交通部最強後盾

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