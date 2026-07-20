禾伸堂收跌停！3檔被動元件提前開獎　獲利最高暴增逾5倍

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

被動元件族群今（20）日出現「獲利亮眼、股價不買單」的反差走勢。禾伸堂（3026）、華容（5328）與蜜望實（8043）因有價證券達公布注意交易資訊標準，提前揭露6月自結獲利，3家公司單月獲利均較去年同期明顯成長，其中蜜望實年增逾5倍最突出；不過，3檔今日股價全數收黑，禾伸堂更以跌停價作收。

禾伸堂6月營收13億7843萬元，年增33.9%；稅前盈餘2億3635萬元，年增167%；稅後純益2億639萬元，每股稅後純益（EPS）1.24元，稅後純益及EPS年增率均為194.12%。

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若與5月相比，禾伸堂6月獲利金額持續成長。禾伸堂5月稅後純益1億6840萬元，EPS為1.02元；6月稅後純益與EPS雙雙增加，但年增幅略低於5月。

儘管獲利成長，禾伸堂今日股價仍以每股621元跌停價作收，較7月創下的1045元高點回落40.57%。

華容6月營收1.04億元，年增62.5%；稅前盈餘5900萬元，年增247.6%；稅後純益4600萬元，年增228.57%，EPS為0.27元，年增237.5%。

華容日前也因股價異常，提前公告5月自結獲利為0元，不過相較去年同期虧損，仍呈現轉虧為盈。華容股價7月3日一度衝上88.8元、改寫掛牌以來新高，隨後震盪走低，今日盤中一度觸及54.3元跌停價，終場跌停打開，收在54.9元，下跌5.4元或8.96%，較前波高點回落38.18%。

蜜望實6月獲利成長幅度居3檔之冠，單月營收6億2200萬元，年增48.45%；稅前盈餘1400萬元，年增333.33%；稅後純益1300萬元，年增533.33%；EPS為0.17元，年增525%。

蜜望實5月自結仍為虧損，6月則轉虧為盈，獲利明顯回升。不過，蜜望實今日股價仍下跌5.5元或3.9%，以每股135.5元作收，較前波高點229.5元回落約40.96%。

法人指出，被動元件在AI需求爆發的預期心理下股價提前走揚，雖然業績提前揭露皆較去年更優，但沒能填補市場期望值，引發回檔修正，投資人進出都要特別小心。