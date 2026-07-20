快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

▲中聯油脂。（圖／台中地檢署提供）
記者陳瑩欣／台北報導
公開發行公司中聯油脂今（20）日發布重大訊息，證實已收到衛福部600萬元罰單，並表示將依相關規定辦理。不過，公司也針對外界指稱其中一批油品逾期未申報的說法提出反駁，強調該批油品於7月1日生產入庫，依法申報期限應為8月10日，並非逾期未申報。
中聯油脂指出，此次遭裁罰，主要涉及漏報4月生產的油品批號「314-1150401」，以及油品批號「318-1150630」未在「食品追溯追蹤管理資訊系統」申報。衛福部認定公司違反《食品安全衛生管理法》第47條第3款及第12款規定，裁罰600萬元。
公司表示，已接獲主管機關正式處分文件，後續將依相關規定辦理。
不過，對於批號「318-1150630」被指未申報一事，中聯油脂提出不同說法。公司表示，該批油品於6月30日領料，並於7月1日生產入庫。
公司強調，依「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」相關規定，食品業者應於每月10日前，申報前一個月的追溯追蹤資料。中聯油脂主張，由於該批油品是在7月生產入庫，因此申報截止日應為8月10日，並沒有逾期未申報問題。
中聯油脂也在重訊中揭露，本次新增600萬元罰鍰後，累計收到衛福部裁罰金額達1億7120萬元。
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