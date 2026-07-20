快訊／中聯油脂收到衛福部600萬罰單　但駁斥油品逾期指控

台股腳軟收黑！外資砍台新新光金大撿群創 一文看買賣超前10大

台積電（2330）、鴻海（2317）大型電子權值穩盤下，今（20）日台股多頭試圖反攻一度回到4萬3千點之上，融資自斷停損賣壓傾巢而出，終場仍是收黑，惟外資調節力道收斂，賣超額降至60.83億元，賣超第一名個股為台新新光金（2887），買超第一名個股為群創（3481）。

新產出包！大專實習生團保竟沒留「要保書正本」 挨罰60萬

金管會公布最新裁罰案，新產承作114年「大專院校校外實習學生團體保險」時，遭查出未保留要保書正本，違反保險業招攬及核保相關規定，遭依法裁罰60萬元。

禾伸堂收跌停！3檔被動元件提前開獎 獲利最高暴增逾5倍

被動元件族群今（20）日出現「獲利亮眼、股價不買單」的反差走勢。禾伸堂（3026）、華容（5328）與蜜望實（8043）因有價證券達公布注意交易資訊標準，提前揭露6月自結獲利，3家公司單月獲利均較去年同期明顯成長，其中蜜望實年增逾5倍最突出；不過，3檔今日股價全數收黑，禾伸堂更以跌停價作收。

台股強震千點！3公股金控挺身而出 華南金創史上新高

上周五（17）日台股創下史上最大跌點，摜破43525點季線大關，市場心態轉進觀望，資金進駐具護盤色彩大型公股行庫，今（20）日華南金（2880）震盪走高創下40.5元歷史新高，兆豐金（2886）攀高到48.35元，創下2000年4月以來新高，合庫金（5880）漲幅1%多，最高來到25.7元，三檔公股大型金控成為撐盤指標。

渣打銀喊「AI市場不存在泡沫」 半導體產業最受惠

渣打全球首席投資辦公室的「AI 泡沫指標」近期已由「Good」上調至「Better」的風險報酬評估，主要原因包括供應鏈調查結果優於預期，以及大型科技企業持續擴大AI投資，商業化進展也出現改善跡象，AI市場不存在泡沫，而台灣囊括全球超過90%的高階半導體晶片，特別是7奈米及以下製程，高度整合的供應鏈，半導體產能成為全球AI產業發展最大受惠者。

低軌衛星題材氣虛！4檔觸跌停 華通失守現增價

受到SpaceX在美掛牌股價回落影響，低軌衛星族群利多鈍化，今（20）日盤中包括昇達科（3491）、騰輝電子-KY（6672）、華通（2313）與國巨*（2327）等4檔盤中觸及跌停價，其中華通最低來到191元，失守現增價205元。

快訊／74歲宣明智開顱取出血塊 長子曝已能睜眼動雙腳

74歲聯電榮譽副董事長宣明智驚傳因顱內出血接受緊急開顱手術。宣明智長子宣昶有在臉書發文透露，父親歷經約1小時40分鐘手術後，已成功完成顱內減壓，並取出約160毫升血水及血塊，目前病情已全面穩定，不僅能在呼喚下睜眼，雙腳也可依照口令自主活動。

台股拼復活！史上6次1500點殺盤 平均勝率逾9成

上周五（17）日台股摜破43525點季線大關，今（20）日早盤開高短線停損解套賣壓殺出，高低震盪逾千點，群益投信台股ETF團隊表示，統計大盤在過去單日盤中大跌逾1500點以上共有6次，以有資料的近5次統計顯示，後5日、後10日、後20日、後30日、後40日平均漲幅分別為4.88%、4.87%、7.91%、13.36%、18.63%，平均上漲機率也是都有九成以上，後一個月勝率更是百分百。

聯電、世界殺跌停 台積電靠先進製程題材撐紅盤

台股反彈秀失利，半導體晶圓代工今（20）日盤面表現兩樣情，擁有先進製程護體的台積電（2330）翻紅撐盤，走成熟製程的聯電（2303）、世界先進（5347）雙雙摜跌停，同類股中力積電（6770）也跌逾半根。

台股大怒神 國泰金調查：45%民眾預期下半年指數跌破42K

南韓股市因去槓桿化呈現大幅震盪，近期台股急速拉回到4萬2千點左右，國泰金7月國民經濟信心針對「民眾對於今（2026）下半年台股加權指數高低點的預期」進行調查，仍有45%民眾預期下半年台股加權指數的低點在42000點(含)以下，有57%民眾認為今年下半年台股加權指數高點會落在50000(含)上方。