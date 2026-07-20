台股腳軟收黑！外資砍台新新光金大撿群創　一文看買賣超前10大

▲台新新光金今居外資賣超第1大。（圖／記者巫彩蓮攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）、鴻海（2317）大型電子權值穩盤下，今（20）日台股多頭試圖反攻一度回到4萬3千點之上，融資自斷停損賣壓傾巢而出，終場仍是收黑，惟外資調節力道收斂，賣超額降至60.83億元，賣超第一名個股為台新新光金（2887），買超第一名個股為群創（3481）。
今日台股延續上周五（17）日弱勢格局，終場下跌221點或跌幅0.52%，終場以42449.7點作收，成交金額為9851億元。
根據證交所統計資料顯示，外資賣超約60.83億元，連續十二個交易日調節台股，合計提款金額6478億元；投信買超146.48億元；自營商賣超80.65億元，其中自行買賣部分買超5.63億元，避險操作賣超86.28億元，三大法人合計買超5億元。
今日外資買超前十大個股、張數，分別為群創3萬4660張、玉山金（2884）2萬4102張、友達（2409）1萬6469張、長榮航（2618）1萬3269張、緯創（3231）1萬1142張、台塑化（6505）1萬1002張、中華電（2412）8462張、國泰金（2882）8311張、英業達（2356）7341張、台泥（1101）7053張。
今日外賣超前十大個股、張數，分別為台新新光金6萬3153張、力積電（6770）2萬4369張、永豐金（2890）2萬1031張、華南金（2880）1萬5752張、台企銀（2834）1萬4852張、元大金（2885）1萬4012張、第一金（2892）1萬3241張、仁寶（2324）1萬1581張、兆豐金（2886）9985張、彰銀（2801）9824張。
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