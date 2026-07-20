陽明與PSA港務集團簽署永續合作備忘錄　加速全球供應鏈減碳

▲簽署儀式由陽明海運運籌長江嘉文(前左)、PSA集團運籌與技術暨永續長Eddy Ng(前右)代表簽署，由陽明總經理李明輝(後左)及PSA執行長Ong Kim Pong(後右)見證。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)致力於提供客戶低碳運輸服務，今(20)日與PSA國際港務集團正式簽署合作備忘錄，由雙方攜手合作端到端(end-to-end）供應鏈減排的永續運輸，透過推動海運價值鏈中的低碳解決方案，共創綠色運輸的新里程碑。陽明截至2025年底，陽明海運船舶碳排強度已較2008年基準降低63.32%，提前達成IMO 2030年降低40%目標。

簽署儀式由陽明運籌長江嘉文、PSA集團運籌與技術暨永續長Eddy Ng代表簽署，由陽明海運總經理李明輝及PSA執行長Ong Kim Pong見證。

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因應全球綠色航運轉型需求及替代燃料的廣泛使用，陽明藉由此次結盟，將與PSA共同推動溫室氣體減排倡議，協助貨主與託運人降低運輸產生之範疇三(Scope 3)碳排放，進而推動整體海運產業鏈邁向淨零。

李明輝表示，強化綠色競爭力為公司營運之核心策略，透過陽明海運旗下之節能船隊，結合PSA的優質低碳碼頭營運，提供海陸聯合碳抵銷服務(sea-land joint carbon inset package)，為全球貨主提供透明且可驗證之減排方案，積極協助客戶達到減排與永續目標。

作為全球領先的港口營運商，PSA憑藉其整合港口設施與物流能力，推動「Node to Network」策略，建構碼頭與陸端營運的綠色網絡，致力減少端到端供應鏈之碳排放。

Ong Kim Pong表示，身為未來環境的負責任守護者，PSA致力於在全球港口與供應鏈生態系統中發揮永續影響力。應對氣候變遷需海運價值鏈所有參與者的齊心協力，PSA很高興能與陽明海運並肩合作，驅動全球供應鏈淨零轉型，並支持全球經濟接軌永續發展。

因應全球氣候變遷下的減排趨勢，陽明海運表示始終秉持環境永續的核心理念，藉由多元佈局替代燃料、精進船隊運營效率與導入船舶數位化監控技術，為厚實綠色運輸實力，陽明海運推出「YM EcoSea+」服務，透過低碳航行效益之分享，有利於滿足客戶對範疇三運輸減排的需求。

更藉由本次策略合作，展現陽明與PSA對於供應鏈淨零目標的共同願景，將永續行動之影響力，從海上運輸串聯陸端碼頭物流作業，落實陽明海運對客戶提供全方位、高效能並具備綠色價值運輸服務的承諾。