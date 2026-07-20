南珉貞攜手台灣日造酒妝發表夏日特調　商研院董座許添財出席助陣

▲左二日造酒妝負責人周素玉、左三中企署李佳瑾副署長、右一商研院許添財董事長在記者會上。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣梅酒第一品牌 日造酒妝，今(20)日舉辦「為梅好夏日應援」記者會，受邀擔任「夏日梅好時光應援大使」的人氣韓籍啦啦隊成員南珉貞親自出席，發表由品牌與南珉貞共同研發的夏日限定「梅好夏日 台妹小南消暑特調」梅酒調飲之外，同步宣布品牌新產品上市訊息；介紹日造酒妝與故宮博物院合作的商研院許添財董事長受邀出席助陣。

日造酒妝深耕台灣梅酒市場逾二十年，自嘉義起家，秉持「天然日造，成就梅好」的理念，嚴選通過嘉義的北緯23.5度陽光曬製的頂級台灣青梅，結合百年釀造工藝與現代創新技術。品牌自2019年起連續六年榮獲iTQi、Monde Selection等國際品質大獎，產品更已進駐港澳、星馬市場，2026年將進一步拓展至澳洲，展現台灣地方產業走向世界的堅強實力。

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本次推出的「梅好夏日 台妹小南消暑特調」，是日造酒妝首度邀請啦啦隊明星聯名開發的居家調酒配方。品牌團隊與南珉貞歷經多次討論，以品牌最受歡迎的金賞梅酒為核心，加入台灣夏日必備的清爽淡啤酒，調製出酸甜均衡、氣泡清爽的沁涼特調，作法簡易，適合居家派對或日常小酌。

日造酒妝表示，期望透過這款特調，讓更多年輕族群體驗台灣梅酒的多元喝法，並在炎熱夏季輕鬆享受沁涼微醺的「梅好時光」。

擁有高人氣的韓籍啦啦隊南珉貞在記者會中表示：「台灣真的給了我很多，台灣生活的點滴就像日造酒妝的梅酒一樣，雖然有著離鄉的微酸，更多的是被台灣粉絲疼愛的甜蜜幸福。這次非常榮幸受邀與日造酒妝合作，這次的特調是為台灣粉絲特別設計的夏日禮物，希望大家在家就能輕鬆調出冰涼好喝的梅酒飲品，為每天的生活應援打氣。」

品牌方強調，邀請南珉貞擔任大使，是因為她積極融入台灣文化、深受球迷喜愛的形象，與日造酒妝「在地深耕、走向國際」的品牌精神相互呼應。

日造酒妝執行長周素玉在現場特別感謝中企署副署長李佳瑾蒞臨，並指出在「城鄉產業高值發展推動計畫」輔導資源支持下，感謝中企署一路陪伴地方產業發展，讓日造酒妝能以嘉義在地青梅與釀造工藝為基礎，持續深化品牌價值。

周素玉強調：「面對大環境的衝擊，地方產業絕對不是弱勢，而是最具競爭力的台灣之光。我們希望藉由這次跨界合作，將台灣梅酒的風味與文化傳遞給更多消費者，同時品牌也不斷創新研發，即將推出經典系列全新風味梅酒，以更多元的味覺層次，滿足不同消費者的品味需求，持續為台灣梅酒市場注入新活力。」

日造酒妝在跨界合作上亦展現強大研發實力，攜手各大單位推陳出新。包括與國立故宮博物院推出具皇家風範的「龍吟御釀19%熟成梅酒禮盒」；與故宮、嘉義優鮮三方跨界合作「玫瑰梅酒」；並與台鐵推出充滿家鄉味的「橘祥迎福禮盒」；更與經典零食乖乖聯名打造「大人的乖乖梅酒風味組合」，成功透過多元跨界將台灣風味推向新高度。

介紹日造酒妝與故宮博物院合作的商研院許添財董事長亦受邀出席，許添財表示，周素玉參加商研院三五精進班，除提升經營能力外，亦連結企業、授業講師及學員，是商研院三五精進班學員成功案例之一。而商研院院長王建彬更表示，日造酒妝梅子酒巿場反應佳，商研院也協助進入多個通路。

而記者會當日南珉貞示範的「梅好夏日 台妹小南消暑特調」調製配方，也將於日造酒妝官方社群平台公開，品牌亦同步規劃於全台全聯推出促銷優惠，邀請全民一同感受台灣梅酒的獨特魅力，請消費者追縱官方相關訊息。

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