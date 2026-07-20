國巨股價腰斬式跳水！董事長陳泰銘身價蒸發5856億

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

被動元件龍頭國巨*（2327）股價近期大幅震盪，董事長陳泰銘的帳面身價也跟著急速縮水。國巨*7月1日盤中一度衝上1220元，創下拆股後歷史新高，但隨著國際股市轉弱、被動元件族群遭遇沉重賣壓，20日股價回落至630元，短短不到1個月重挫590元，跌幅達48.36%，幾乎腰斬。

陳泰銘今年5月一度躍升為台灣首富。當時《富比世》估計，他的個人淨資產約156億美元，而國巨股價約為520元。此後國巨股價一路飆升，7月1日最高來到1220元，若單純按照股價漲幅等比例推算，陳泰銘當時身價一度可能攀升至約366億美元，折合新台幣約1兆1712億元。

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然而，隨著國巨*股價從1220元高點跌至630元，陳泰銘的財富也大幅回吐。依《富比世》最新估值約183億美元計算，相較股價高點時推估的366億美元，身價已蒸發約183億美元，折合新台幣約5856億元，縮水幅度正好達50%，相當於短短不到1個月內，帳面財富直接少掉一半。

若從公司市值觀察，國巨*目前市值約1.31兆元，以1220元高點反推，當時市值一度達到約2.54兆元，意味著公司市值也在這波跌勢中蒸發約1.23兆元。陳泰銘雖然仍持有龐大資產，但無疑成為這波被動元件股重挫下，帳面財富縮水最受矚目的企業家之一。

不過，陳泰銘高點時的366億美元身價，是依國巨*股價漲幅等比例推估，並非《富比世》當時正式公布的數字。《富比世》計算富豪財富時，除了上市公司持股市值，也會納入其他資產、私人企業持股、負債、持股折價及匯率變動，因此實際身價不會完全隨單一公司股價等比例升降。陳泰銘在《富比世》2026台灣富豪榜排名第2，主要財富來源為國巨持股。

市場近日也傳出大股東可能賣股的消息，對此，國巨日前發布聲明澄清，陳泰銘家族控股的「陳氏傳承股份有限公司」目前持有國巨141,441,068股，占公司股本6.82%，持股並無任何變動，公司也未接獲股權轉讓申報或相關通知。