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乖乖攻職棒商機攜樂天桃猿推聯名商品　邀請樂天女孩MIKA任一日店長

▲▼乖乖日前邀請人氣樂天女孩MIKA擔任一日店長。（圖／乖乖提供）

▲乖乖日前邀請人氣樂天女孩MIKA擔任一日店長。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

國民零食品牌乖乖搶攻職棒商機，攜手Rakuten Monkeys樂天桃猿在大全聯獨家推出話題聯名商品「樂天桃猿乖乖骰子箱」，將經典國民零食乖乖與熱血職棒、球場應援文化結合，上市後在球迷社群掀起討論。為讓新竹地區的球迷也能近距離感受滿滿「猿氣」，乖乖日前邀請人氣樂天女孩MIKA現身新竹大全聯忠孝店，化身活力十足的一日店長，與粉絲進行合影及簽名互動，吸引許多球迷提前到場排隊。

乖乖表示，樂天桃猿乖乖骰子箱以乖乖經典 IP 為設計核心，融合樂天桃猿代表性的主視覺色彩與應援元素打造聯名外箱 ，不僅具備收藏價值，也兼具收藏展示與應援用途 ；每箱內含乖乖奶油椰子口味4包和Rakuten Girls限定應援毛巾1條。商品上市消息曝光後，乖乖及Rakuten Girls官方社群陸續釋出由樂天女孩與球團吉祥物「猿氣」共同開箱的短影音，趣味互動呈現聯名外箱、限定毛巾及進場應援的有趣互動，獲得球迷社群、運動內容創作者及開箱貼文接力分享，讓限定應援毛巾成為近期猿迷們討論收藏的話題周邊。

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本次擔任一日店長的MIKA，在球場上總以感染力的笑容與俐落舞技圈粉，是樂天的啦啦隊人氣擔當，本次難得來到新竹與粉絲近距離相見，也讓活動消息公布後迅速受到球迷關注。活動當天限量30名的互動機會吸引球迷排隊搶領，號碼牌在活動開始前就全數兌換完畢，展現MIKA的超高人氣。

活動現場同步推出門市限定加碼抽獎，消費者憑活動當日於大全聯新竹忠孝店購買「乖乖五入綜合袋」之發票，即可參加抽獎，有機會獲得樂天女孩或乖乖周邊商品好禮。不少民眾完成與MIKA互動後，也踴躍參與抽獎，讓現場不僅是粉絲見面會，更結合國民零食、職棒應援與球迷互動元素，打造充滿歡樂的應援體驗。

乖乖表示，此次推出「樂天桃猿乖乖骰子箱」，將陪伴台灣人成長的經典零食，結合職棒應援文化與樂天女孩魅力，希望讓消費者在享受熟悉美味的同時，也能收藏專屬於球季的應援回憶。無論是日常分享、收藏限定周邊，或帶著應援毛巾進場為球隊加油，都能以最具「猿氣」的方式，為生活與賽事增添更多樂趣。

關鍵字： 乖乖

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