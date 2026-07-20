科技平台商新兵報到　威旭數據預計23日登錄興櫃

▲威旭數據董事長張希寧。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

科技平台新兵報到！威旭數據（7933）預計於7月23日登錄興櫃，威旭數據定位為B2B2C數據科技平台，核心能力為整合分散於不同平台及實際營運流程中的客戶、交易與營運資料，建立可持續累積及應用的資料庫，協助客戶提升經營決策效率。

威旭數據目前已將資料整合與分析能力，應用於數位行銷平台「holkee」及日本旅宿營運平台「旅屋Triphome」兩大業務。

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在台灣市場，holkee主要服務微型及中小企業，累計服務客戶已超過1萬家。公司透過客戶實際使用服務所產生的互動、交易及營運資料，持續了解不同產業及客群需求，協助客戶改善數位經營及行銷決策。

日本旅宿業務方面，旅屋Triphome目前於東京地區管理近200間房源。公司整合訂房需求、房價、銷售渠道及營運資料，運用於房價調整、渠道配置及日常管理，並透過系統化流程提高房源管理效率。隨房源規模增加，相關資料亦可持續回饋至既有資料庫，作為後續定價及營運決策依據。

財務表現方面，威旭數據114年度合併營收為新台幣1.88億元，合併毛利率為47.46%。展望後續營運，公司將持續擴大holkee客戶基礎及服務應用，並推進旅屋Triphome房源拓展與營運效率提升。