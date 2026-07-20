安立璽榮預計今年申請登創新板　阿茲海默新藥二期數據首證抗發炎

▲安立璽榮董事長陳泓愷。（圖／安立璽榮提供）

記者高兆麟／台北報導

安立璽榮（7871）於 2026 亞洲生技大展期間，獲邀出席由財團法人台灣醫界聯盟基金會創新生醫研究中心主辦之失智症特別論壇。會中，公司董事長陳泓愷發表專題報告，針對阿茲海默症新藥 Enrupatinib（EI-1071）臨床二期之關鍵期中數據，進行深入亮點解析。

陳泓愷指出，近年科學界逐漸意識到，即便清除了大腦中的類澱粉蛋白，若神經發炎的「微環境」沒有改變，神經細胞依然會持續受損。在病變過程中，大腦中的微膠細胞（Microglia）會過度活化，從原本清除廢物的「清道夫」轉變為釋放發炎因子的「破壞者」，不僅使異常蛋白蔓延，更直接造成神經細胞死亡，進一步加速認知功能退化的臨床病程。因此，降低神經發炎已成為新一代阿茲海默症藥物開發的核心焦點。

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安立璽榮開發的 Enrupatinib作為一種口服且具穿透腦部能力的 CSF-1R 抑制劑，透過精準調控微膠細胞，使其恢復原本的保護功能，從上游徹底阻斷大腦發炎風暴。在臨床二期試驗中展現降低神經發炎生物標誌的潛力，並進一步支持其調控微膠細胞活性的藥理作用。本次試驗採用最先進的腦部神經炎症影像技術（TSPO-PET Imaging）來測量患者用藥前後神經發炎的變化。期中數據顯示，在生物標誌物篩選的精準分組中，反應率高達 80%，且在與疾病相關的腦區中神經發炎訊號平均下降超過 30%。Enrupatinib 也成為全球首個以腦部神經發炎影像技術展現藥物治療相關反應的阿茲海默症抗發炎試驗新藥。

本次臨床數據顯示，首例受試者在接受治療後，不僅大腦深層神經發炎影像訊號顯著下降，各項探索性認知與功能評估更呈現了罕見的「逆勢改善」。其中 MMSE（簡易智能狀態檢查）分數大幅增加 8 分。臨床實務上，未接受治療的阿茲海默症患者，其 MMSE 分數通常以每年 2 至 4 分的速度不可逆地衰退。因此，此認知功能評估量表中出現改善趨勢，在臨床上是罕見且深具意義的進步。

在推進研發與國際舞台的同時，安立璽榮亦積極加速資本市場佈局。公司預計於今年正式遞件申請登錄台灣創新板上市。期盼未來在資本市場的挹注下，能持續擴展研發量能，早日為全球失智症病患及家庭帶來實質改善的治療新曙光。