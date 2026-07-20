陽明看美國線運價仍在高水平　攬貨業看本周運價雖再下修仍擁高獲利

▲美西線運價本周雖已降至5000美元上下，仍約為成本價2.5倍。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運董事長蔡豐明對於美西線本月以來運價下跌逾兩成，今(20)日表示，目前美西線運價仍在每大箱(40呎櫃)6000美元高水平，第三季是傳統旺季，估7、8月審慎樂觀，後市主要看美國新關稅政策與兩伊戰爭發展。外籍超大型攬貨公司高階則指出，本周美西線運價已經下修至5000美元上下，但與成本價1700-2000美元相較，約2.5倍價。

陽明業務長葉文忠表示，目前主要觀察市場正密切關注7月24日美國川普政府的10%臨時關稅到期之後，301關稅是否在12%左右，如果如預期，對市場影響不大，8月份預計有傳統的聖誕節拉貨旺季支撐，整體表現應屬正常。

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外籍超大型攬貨公司高階認為，基本上在聖誕節前夕，8-9月份都會有一波出貨旺季，但今年因應301關稅問題，旺季出貨已提前，目前市場需求減緩，運價也疲軟呈現下跌趨勢，聖誕節前夕或有一波出貨潮，但預期與過剩的運力互有消長，運價或許會提升，但高峰期已過。

目前估計第三季運費都可維持在獲利水平之上，第四季中國十一長假開始會是分水嶺，屆時就看美國通膨問題與美伊戰爭情勢。

陽明之前滯留荷姆茲海峽的貨櫃輪已經出來，蔡豐明表示已先轉到南美航線，短期內不會回到波斯灣航線，後續會密切觀察波斯灣情勢。公司總經理李明輝上周則表示，公司所屬聯盟有在研究是否開闢荷莫茲海峽外的波灣航線。