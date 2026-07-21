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萬海慈善「愛有為」身障才藝決賽　18組參賽者現豐盈堅毅生命力

▲第八屆萬海慈善身心障礙者才藝徵選大賽決賽，讓參賽者站上舞台圓夢。（圖／萬海提供）

▲第八屆萬海慈善身心障礙者才藝徵選大賽決賽，讓參賽者站上舞台圓夢。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

「愛有為」第八屆萬海慈善身心障礙者才藝徵選大賽決賽，上周六(18日)下午在台灣戲曲中心大表演廳舉行。今年以「不一樣也要勇敢做自己」為主題，分器樂、歌唱、肢體三類表演組，共18組表演者晉級決賽，他們克服身體的限制，站上舞台展現豐盈堅毅的生命力。

每兩年舉辦一次的「愛有為」，今年邁入第八屆。萬海慈善董事長陳柏廷以《尚書．益稷》：「簫韶九成，鳳皇來儀。擊石拊石，百獸率舞。」勉勵身障才藝表演者，只要盡其所能展演，就能如同舜帝時期的樂官般，在演奏無比精采的韶樂時，能讓神鳥鳳凰聞聲飛來起舞；而當樂官敲擊石製的磬和拍擊土製的鼓，各種野獸都跟著節拍舞動。

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決賽首度與國立傳統藝術中心攜手合作，開場由代言人-聽障笙樂家邱彥承與國家級團隊「台灣國樂團」連袂演出，展現藝術無障礙的精神。莊斐斐執行長致詞表示：「萬海慈善今年特別借用國家級專業舞台，希望讓參賽表演者有盡情揮灑生命韌性的舞台。這次在145組踴躍報名的隊伍中，選出18組進入決賽，有10組是首度入圍的新生代面孔，稍後大家看到他們表演，都會忍不住讚嘆：『哎喲喂呀?怎麼這麼厲害！』這就是「愛有為」命名由來，而舉辦賽事的初衷是希望用生命影響生命，讓身障才藝者的演出感動激勵正在承受苦痛的人們。」

萬海慈善核心理念之一-與支助對象不是只是一次的緣分，因此比賽得獎者將由基金會安排18場公益巡演，前往學校、矯正機關、醫院、社福單位等演出與分享生命故事，讓觀者有所啟發。

該日18組選手輪番登台，使出渾身解數，勇敢秀自己！有趣的是，台下數百觀眾正如癡如醉欣賞演出時；評審卻因參賽者個個表現精采絕倫，為了評分傷透腦筋，最後經評審們熱烈討論，獲得首獎「金春獎」的分別是：器樂表演組李浩銘(中度視障)、歌唱表演組林益菘(中度聽障)、肢體表演組－張馨云(重度器官失能)。

▲左上圖李浩銘獲器樂表演組金春獎；右上圖林益菘獲歌唱表演組金春獎；張馨云獲肢體表演組金春獎。（圖／萬海提供）

▲左上圖李浩銘獲器樂表演組金春獎；右上圖林益菘獲歌唱表演組金春獎；下圖張馨云獲肢體表演組金春獎。（圖／萬海提供）

李浩銘分享得獎感言：「非常感謝萬海慈善讓我有機會分享琴藝，因為演奏的蕭邦《第一號敘事曲》真的滿困難的，我每天不間斷地練習了一年多。這次比賽我其實沒有太大把握，因為跟其他演奏者較有表現力不太一樣，我是走內心柔順、靈性的方向。很開心評審老師有感受到我的用心，很謝謝大家。」

林益菘以自創曲《敢講袂記你?夢》勝出，他開心地說：「很驚喜很意外獲得金春獎，感謝評審給予原創歌手這麼專業的講評！原創歌手最辛苦的地方是，我們最害怕自己唱的歌沒有被聽，也最擔心自己寫的歌沒辦法被接受；但也一直在努力，一直在不斷地前進，因為我們知道總有一天一定會有更多聽我的歌，這是最大的信念！」

先天缺手一顆腎臟的張馨云，從幼兒園便開始學習舞蹈，此次以自己編的舞碼《無聲對白》獲首獎，她說：「我沒有想到會得到第一名，謝謝評審也謝謝「愛有為」給我這麼好的平台展現自己。這個舞作我構思滿久的，有一些想表達的意義都放進這個舞作，我想講的是在成長的路上有很多時候是需要跟自己對話，但對話的過程有很多是矛盾的，它是需要在肯定自己或者否定自己兩者間找到平衡。我熱愛跳舞，未來希望能夠一直跳舞！」

為勉勵身障者不放棄對音樂舞蹈的想望，萬海慈善第八屆「愛有為」身障才藝徵選大賽提供130萬元獎金，每項表演類分別是：首獎金春獎20萬元、滿春獎10萬元、福春獎3組各6萬元，另有New Star新人獎3組各3萬元以及評審獎2組各2萬元。但盼所有身懷絕技的身障才藝表演者得與普羅大眾共鳴真美善的生命樂章，豐盈堅毅的生命力。

關鍵字： 萬海慈善愛有為身障才藝決賽豐盈堅毅生命力

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