TAIPEI CYCLE以信任驅動未來　啟動品牌升級、全球徵展正式展開

▲2026台北國際自行車展吸引900家參展廠商參展，共計使用3450個攤位，明年規劃擴增為1000家，3600個攤位，為全球最具指標性之自行車專業展覽。（圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

TAIPEI CYCLE正式發布《TAIPEI CYCLE 2027品牌策略》，以「以信任驅動未來(Trust Drives the Future)」 作為全新品牌主張，重新定義展覽價值與未來發展方向，並宣布2027年全球徵展正式啟動，於2026年7月22日開放參展報名，邀請全球自行車產業夥伴齊聚台灣，共同掌握下一波產業轉型契機。

三十多年來，TAIPEI CYCLE持續陪伴台灣自行車產業成長，連結全球品牌、製造商、供應商、買主及專業人士，已成為亞洲最具代表性的國際自行車專業展覽之一。

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面對全球自行車市場需求放緩、供應鏈重組，以及智慧科技與永續轉型加速推進，產業正邁向新一波變革，展覽的角色也從傳統商業媒合平台，逐步轉型為串聯全球供應鏈、促進創新合作及引領產業發展的重要推動者。

《TAIPEI CYCLE 2027品牌策略》以「信任(Trust)」作為品牌核心，相信信任不只是合作的基礎，更是驅動創新、串聯產業及引領未來的重要力量。因此提出「以信任驅動未來(Trust Drives the Future)」品牌主張，希望透過更緊密的國際合作、更開放的交流平台及更完整的品牌體驗，持續提升台灣自行車產業的國際競爭力與全球影響力。

本屆展覽亦提出兩項品牌承諾─「串聯信任夥伴(Connecting Trusted Partners)」與「共創自行車產業未來(Accelerating the Future of Cycling)」，展現TAIPEI CYCLE將持續串聯全球值得信賴的合作夥伴，促進跨國交流、技術合作及創新發展，攜手打造自行車產業的新未來。

TAIPEI CYCLE 2027同時揭示三大發展方向：

全球自行車產業樞紐(Global Cycling Epicenter)：深化全球品牌、供應商、買主及產業組織之間的交流合作，打造世界級自行車產業合作平台。

亞洲創新首發平台(Asian Premiere)：聚焦智慧騎乘、電動輔助自行車(E-bike)、智慧製造、永續材料及未來移動科技，展現亞洲自行車創新能量。

全方位台灣產業體驗（Total Taiwan Experience）：整合企業參訪、產業聚落、創新研發及騎乘文化，讓國際夥伴深入了解臺灣完整且具高度韌性的自行車產業生態系，深化合作關係。

TAIPEI CYCLE 2027將於2026年7月22日正式開放參展報名，預計徵集1000家廠商，使用3600個攤位，邀請全球整車品牌、零組件供應商、電動輔助自行車、智慧騎乘、智慧製造、永續材料及自行車相關解決方案業者踴躍參展，共同展示最新技術與創新成果，拓展全球商機。

更多參展資訊及參展報名辦法，可鎖定官方網站最新公告：www.taipeicycle.com.tw