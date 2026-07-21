台股崩盤不怕！　57％民眾看好攻破5萬點

▲57％民眾看好台股下半年攻破5萬點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮、柯沛辰／綜合報導

台股上周五（17日）暴跌近3000點，創下史上最大單日跌點紀錄。不過，國泰金控20日公布7月國民經濟信心調查結果，顯示有57％民眾樂觀認為，下半年台股加權指數高點將落在50000點之上，其中10％民眾甚至預期突破54000點大關。

57％民眾看好下半年台股站上5萬點

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調查結果顯示，27％民眾認為台股指數下半年高點將介於50000至52000區間，20％民眾認為將介於52000至54000區間，10％則預期高點會超過54000點；綜合以上所述，合計有57％民眾認為，下半年台股加權指數高點會落在50000之上。

26％預期低點跌破4萬 37％認為能守住44000

下半年台股低點預期部分，調查結果則顯示，有26％民眾預期，下半年台股低點會落在40000以下，19％預期落在40000至42000點；另有37％民眾預期，低點可以支撐在44000點之上。

樂觀散戶扮演「第四法人」形成支撐力道

根據《中國時報》報導，亞太商工總會執行長邱達生表示，民眾做問卷大多憑直覺，沒有學理基礎，但當過半民眾抱持樂觀態度，從近期大幅震盪下，仍有許多散戶扮演「第四法人」逢低布局，形成一股支撐力道，可見一斑，因此問卷結果不可小覷。

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