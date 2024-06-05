台灣IT產業環境好、員工優秀　台裔德商Arena擴大在台投資

▲左起誠廣國際負責人施學成、張雪姬、總經理施建全在台北國際電腦展公司展區內合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

參加今年台北國際電腦展的誠廣國際有限公司(Arena Electronic GmbH)，負責人是台裔德商施學成、張雪姬夫婦，公司主要研發設計及銷售電腦機殼、電源器及相關零配件，深耕德國30餘年，因為台灣IT產業經營環境優勢，公司於2019年回台設立台灣分公司，並且發現台灣員工素質非常優秀，決定在台擴大投資經營，擴展亞洲與美國市場業務開發。

施學成指出，Arena已經多次參加台北國際電腦展，今年更加推出全新的E-ATX機箱，具有絕佳的靜音效果「APEX Q」，同場並展出高品質符合市場主流要求的電競機箱，備有80 Plus能源效率標章的PCI-E 5.0 ATX 3.0電源供應器以及高性價比的All-In One高效水冷器等。

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機箱採優雅且現代化的設計，採用隔音材料與優化的預設散熱配置，預裝2個140mm PWM風扇和1個120mm PWM風扇，CHIEFTEC APEX Q展現了優雅且細膩的鋁板設計，內部配備了現代化布局，以達到最佳的散熱相容性。

施學成先生是台灣電子公司外派在德國分公司的負責人，在1990年歐盟國家簽署互惠條約，逐漸消除彼此間之貿易壁壘，決定掌握先機，留在歐洲市場自行創業。

1994年選定德國Ratingen成立Arena Elec. GmbH 銷售電腦機殼,電源供應器及其相關零配件。公司資本額僅有10萬馬克，只秉持著「一步一腳印，腳踏實地」之信念，「深耕德國、放眼歐洲。」穩紮穩打態度經營歐洲市場。產品由台灣設計，中國大陸代工生產，發貨全歐洲。

▲Chieftec是誠廣的品牌名稱。（圖／記者張佩芬攝）

公司產品以Chieftec品牌推廣歐洲市場，堅持以高品質、落實售後服務，用合理的利潤價格來維持品牌行銷，是公司能夠持續30年的重要根本與特色。並於2004以「Chieftec」品牌向歐盟註冊登記，多年來已投入大量資金，在市場增加品牌知名度。

2013年因業務增長需要，在杜賽道夫購買了佔地5392平方米的倉庫與辦公室，兼持「Passion and Innovation」，以熱情來挑戰創新之路。並於2013年獲得經濟部海外台商磐石獎的殊榮。

董事長張雪姬指出，由於公司設立已經有30年歷史，第一代員工開始進入退休潮，然而台灣員工工作能力、英文程度與國際視野，都已經達到國際水平，所以公司決定擴大在台灣的投資，加強培養年輕人才，強化研發設計與亞太及美洲市場的業務開發，帶領公司步向下一個30年。

在德國企業有很多家族傳承，現在Arena Elec. GmbH由兒子施建全(Martin)繼承事業，擔任總經理，負責德國公司業務。夫婦倆則坐鎮台灣，培養台灣新生代人才，全力以赴開發新市場業務。

施學成於1997開辦「德國萊茵台北中文學校」嘉惠許許多多台灣第二代子弟，也擔任多年的德國商會理事，在德國對各華人社團支援亦不遺餘力，大力投入各項活動與贊助，目前也擔任「德國僑務委員」榮譽職，為台灣發光來努力。