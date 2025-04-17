永豐強化防詐陣線！建立防護網　今年阻詐逾百起

▲2025年3月為止，永豐銀阻詐逾百起。（圖／永豐銀提供）



記者巫彩蓮／台北報導

永豐銀行今（17）日參與「斥詐風雲論壇」與政府部門、專家學者及金融同業，公私協力防詐；永豐銀行表示，旗下善盡臨櫃關懷並運用科技力，繼2024年分行臨櫃攔阻逾500起疑似詐騙案，2025年累計至3月底亦已攔阻逾百起，守護客戶財產安全；論壇則從政策發展、AI（Artificial Intelligence；人工智慧）科技防詐、金融資產守護及詐騙手法解析等面向切入，積極呼籲各界共同阻詐、識詐，建立完善防詐守護網。

永豐銀行董事長曹為實於論壇專題演講時指出，金融機構應實踐「銀行家的道德」並肩負社會責任，積極採取主動關懷措施，建立預先控管機制以攔阻詐騙金流，為客戶的第二生命－「資產」建立防護網；永豐銀行「警示帳戶」數量於全體金融機構的占比，至2024年底已連續6季下降，顯示打詐已見成效。

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響應政府打詐決心，永豐銀行副總張瑜娉則於對談中分享，以AI冒用聲音或影像的詐騙手法層出不窮；永豐銀行亦運用AI建立預警模型，偵測帳戶可疑交易行為或預測客戶潛在受騙機率，若達設定條件時則觸發控管機制，提醒客戶留意資金安全；亦運用GAI 技術生成線上影音向大眾傳遞正確的防詐知識。

永豐銀行進一步表示，導入最新科技從源頭預防詐騙著手，從分行臨櫃、自動化服務及預警機制等全面向防堵，首先透過用戶行為、相關數據跨業合作獲取多樣化數據，建立完善資料庫，進而分析金流數據、建立AI模型並提升模型精確度；經由跨金融機構間共享資源，組成反詐聯盟則能提升防詐的效能，建立不間斷、全通路的防詐網絡。

