黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

美股6日上演大反彈行情，道瓊指數突破5萬點大關，AI泡沫疑慮直接消除，因為輝達執行長黃仁勳接受專訪直言，全球正迎來「一代人才會遇到一次」的AI基礎建設浪潮，龐大資本支出既合理也必要。他看好這波建設至少還能跑7到8年，算力需求只會越來越高。

黃仁勳6日受訪時指出，AI基礎建設現在才走到中段，未來7到8年都還有大量工作要完成。他強調，AI不只是工具升級，而是將徹底改寫人類使用電腦、處理運算的方式，影響層面非常深遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃仁勳。（圖／記者鄭毓齡攝）

AI需求爆量 連舊GPU都喊漲

談到市場狀況，黃仁勳形容，對輝達產品的需求依然高得驚人，算力缺口遠比外界想像更大。甚至連6年前推出的舊款GPU，最近價格都出現上揚，顯示AI硬體供需依舊吃緊。

他也點名，包括Anthropic、OpenAI在內的AI公司，其實已經開始賺錢，但最大瓶頸還是在算力不足。若想把服務規模真正拉開，就必須持續加碼投資運算資源，否則很快就會卡關。

▲黃仁勳。（圖／記者鄭毓齢攝）

不怕競爭 憂AI能否真正落地

對於外界關心輝達與OpenAI的關係，黃仁勳直言「沒有任何問題」，並強調對方仍高度仰賴輝達新一代晶片支援。至於中國市場，他坦承競爭激烈，但也直說，若想在全球勝出，沒有理由主動放棄中國。

他同時點讚Meta在AI應用上的執行力，直言「沒有人比Meta更會用AI」。不過，黃仁勳也坦白說，自己最大的擔憂並非對手，而是AI能不能真正落地，在各行各業創造實際生產力，這才是接下來幾年的關鍵考驗。

▲黃仁勳在私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，並與魏哲家幫民眾簽名。（圖／攝影中心翻攝）

談話激勵市場 輝達股價噴出

受到黃仁勳樂觀談話激勵，輝達股價6日一開盤就氣勢如虹，報176.69美元後買盤湧入，早盤一路走高，盤中一度衝上187美元新高。

雖然尾盤稍有拉回，但股價仍穩守高檔，終場收在185.41美元，單日大漲13.53美元、漲幅達7.87%。美股道瓊更是一舉突破50000點大關，市場普遍解讀，黃仁勳對AI長線的強烈信心，再度替科技股注入一劑強心針。