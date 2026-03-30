台股不妙！日股狂殺2753點　韓股暴跌5%

▲亞股震盪，圖為日股示意照。（圖／路透）
記者陳瑩欣／綜合報導
台股面臨外部壓力升溫！中東戰事持續升級、衝突邁入第5個禮拜，拖累亞洲股市今（30）日全面重挫，其中日本股市盤中狂殺逾2700點、韓股暴跌超過5%，市場避險情緒急速升高。
韓國KOSPI指數盤中一度重挫5.3%，成為亞股跌勢最重市場；中小型股KOSDAQ指數亦下跌約4%。權值股全面走弱，三星電子、SK海力士與現代汽車跌幅均超過4%，成為拖累大盤主因。
日本股市同樣慘烈，日經225指數今早以52054.68點開出後急殺，盤中一度暴跌2753.76點，最低觸及50619.31點，跌幅超過5.2%；隨後跌幅仍維持在約4%左右，東證指數（Topix）同步下挫約3.9%。
《CNBC》報導，此次市場動盪主因來自中東局勢急遽升溫。葉門胡塞武裝週末宣布向以色列發射飛彈，為首次直接介入由美國與以色列主導、針對伊朗的軍事行動；胡塞發言人更表示，已對以色列敏感軍事目標發動彈道飛彈攻擊，支持伊朗及黎巴嫩真主黨勢力，顯示衝突進一步升級。
此外，美軍持續增兵中東，也加劇市場對戰事擴大的憂慮。分析認為，一旦衝突時間拉長，將對能源供應與全球經濟造成更大衝擊。
受地緣政治風險推升，國際油價同步走高。亞洲早盤西德州中質原油（WTI）期貨上漲約2.58%，站上每桶102美元，進一步加深市場對通膨壓力回升的疑慮。
其他亞股同步走弱，MSCI亞太指數下跌約2%，澳洲S&P/ASX 200指數下跌約1.46%；香港恆生指數期貨亦低於前一交易日收盤，顯示市場氣氛偏空。
美股方面亦不樂觀，道瓊期貨下跌逾250點，標普500與那斯達克100期貨各跌約0.5%；回顧上週五，道瓊重挫並跌入修正區間，三大指數全面收黑，市場風險資產持續承壓。
市場人士指出，在油價飆升與地緣政治風險升高雙重夾擊下，短期全球股市波動恐加劇，台股後市亦難置身事外，投資人需留意國際情勢變化帶來的連鎖影響。
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