56名上市櫃獨董衰捲訴訟案　投保中心總座5／7開課解析

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

根據投保中心統計，截至去年底起訴的上市櫃獨立董事的案件近40件，累計被告人數高達99名，目前尚有56名獨董在投保中心訴訟繫屬中，倘若加計董事及董事長人數可能高達4、500人以上，很多獨董對自身權責認知不足，或未充分履行監督義務，成為我國董事會治理最大的隱憂。為此投保中心總經理林俊宏即將在5月7日開課，解析獨董如何扮演好自己的角色。

中華獨立董事協會駱秉寬創會理事長表示，董事(獨董)是否真正落實公司法所賦予的注意義務與監督責任，不僅影響企業風險控管，更關係股東權益保障與企業永續發展；全體上市櫃公司董事(獨董)應如何妥善行使職權、落實「盡責」才能免責，已成為最重要的熱們議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華獨立董事協會特於5月7日(四)特別邀請職司代表投資人起訴董事(獨立董事)的財團法人投保中心總經理林俊宏就【董事(獨立董事)盡責免責與否的五大審查面向與案例解析】議題擔任演講嘉賓，從原告起訴者的角度，以實際發生的眾多案例中彙整、解析董事(獨立董事)應如何扮演好本身的功能與職責。

上市櫃公司董事(獨立董事)盡責、免責誰說了算？董事(獨立董事)如何開會決策、執行業務、與稽核座談、與財務會計和簽證會計師溝通？如何落實法遵與公司治理事項？董事(獨立董事)如何表達意見才得以免責？董事(獨立董事)又如何扮演｢事前監督、事中審查、事後追蹤｣的角色？都是上市櫃公司董事會無法逃避的課題。

駱秉寬表示，當上市櫃公司的財務報表不再只是財務資訊，而成為董事(獨董)責任的最後防線，財報不實所引發的法律風險，已從會計問題延伸至公司治理與法遵管理的核心層面，幾乎成為每一位董事(獨立董事)所在意的關鍵事項。董事(獨董)是否真正落實公司法所賦予的注意義務與監督責任，不僅影響企業風險控管，更關係股東權益保障與企業永續發展。

駱秉寬進一步表示，本次演講除了介紹投資人保護機構之「盡責審議機制」，說明其在團體訴訟中所扮演之角色，還包括制度設計、董事已盡責事由之認定，以及實務運作流程。將以「財報不實及案例解析」為切入，系統解析董事責任相關法律規範，並整理近三年司法實務見解，投保中心盡責審議機制、投保法的團體訴訟制度、投保中心認定盡責、免責事由以及盡責審議機制。協助董事掌握法院對「是否已盡責」之判斷標準與最新趨勢。

由投保中心所研擬的董事(獨董)責任認定之五大評估面向，必須透過具體案例來解析該審議機制如何影響責任歸屬與訴訟結果，使抽象法律標準轉化為可實際運用之治理判斷依據，以便讓上市櫃公司近萬名獨立董事有所了解，做為執行決策、監督及專業諮詢職務的主要參考依據。

擔任主題演講嘉賓林俊宏是財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心總經理，曾任投保中心法律服務處處長、法律服務處組長、證基會投資人服務中心律師以及德誠聯合法律事務所律師，高考律師及格，專長為金融法務，不論口才、學養、董事(獨董)訴訟實務經驗俱佳。