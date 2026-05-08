台股傳「無本當沖」成少年股神　金管會證實：54%是散戶

▲台股攻上4萬2，當沖客裡過半是散戶。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者柯沛辰／綜合報導

台股攻上4萬2000點後成交量連日放大，網傳不少散戶靠槓桿借錢進場「無本當沖」，一夕成為少年股神。金管會7日證實，台股散戶比重約53.8％，而當沖交易也有約54.36％是散戶，「比重與大盤相當」，顯示台灣散戶是當沖的重要主力。

當沖免留倉又享降稅 市場誘因持續受關注

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由於當沖交易不必留倉，加上證交稅享有減半優惠，市場交易誘因一直受到關注。一般股票交易的證交稅，是依賣出成交金額課徵千分之三，但當沖交易稅率僅為一半。

今年初，證交所與財政部也推動當沖降稅優惠延長至2027年。外界憂心，在台股高檔爆量、ETF規模快速擴張的背景下，優惠制度可能進一步鼓勵當沖，或台股攻高背後，是否有大量散戶透過信用、借貸或其他槓桿工具，把資金推進股票與ETF市場。

金管會：自然人成交占53.8％、當沖占比54.36％

金管會證期局主秘王秀玲7日在例行記者會上表示，截至今年3月底，集中市場自然人成交金額占比為53.8％，自然人當沖交易占比則為54.36％，兩項數字都超過5成，比重相當接近。

截至5月6日為止，若從股數看，當沖總成交約占台股整體25％，若從成交金額看，當沖約占台股市場38％。至於從身分來看，散戶占交易比重54.36％，與散戶所占大盤相當。

近5年散戶占比其實下滑 並非持續攀升

王秀玲進一步說明，若拉長近5年觀察，自然人在集中市場的成交比重其實呈現下滑。2022年自然人成交占比曾達58％，今年首季降至53.8％。

同一期間，自然人當沖交易占比也從67％降到54.36％。金管會指出，不論觀察集中市場整體成交，或是當沖交易金額，自然人占比近年大致走低，並非持續攀升。

外資與ETF買盤增強 法人比重持續提高

金管會指出，隨著外資及民眾瘋買ETF等主被動基金，法人佔台股比重不斷提高，已不再是過去認為的「散戶7成法人3成」。2020年時，台股散戶仍占大盤交易比重62％，如今截至3月底為止只剩下53％。