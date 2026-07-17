尖端醫參展亞洲生技大展　秀四大核心技術瞄準B2B市場

▲尖端醫參展亞洲生技大展。（圖／尖端醫提供）

記者高兆麟／台北報導

尖端醫（4186）在2026亞洲生技大展，以「食品安全檢測、毒品檢測、細胞單株／多株技術、細胞外囊泡應用技術」四大核心技術為展出主軸，全面展現公司多年深耕精準檢測與再生醫療領域的研發成果。本次參展將以企業對企業（B2B）市場為主要策略，鎖定食品製造、生技醫療、檢驗實驗室、醫療院所、政府單位及海外代理商等專業客戶，透過商務媒合與國際交流，擴大合作版圖，為未來營運注入新成長動能。

尖端醫表示，公司持續朝「精準檢測整合服務提供者」方向發展，透過自主研發、生產製造與檢測服務的一體化優勢，建立涵蓋抗體開發、試劑研製、生產製造及實驗室檢測的完整產業鏈，可依不同產業與客戶需求提供客製化解決方案。

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在食品安全檢測方面，公司已建構涵蓋動物用藥殘留、食品添加物、真菌毒素及食品污染物等多元快速檢測平台，協助食品製造、農漁畜牧產業及檢驗機構提升自主品管效率、降低食安風險，並掌握全球食品安全法規日趨嚴格所帶動的市場需求。

毒品檢驗則為尖端醫重點發展業務。隨政府持續強化毒品防制政策，以及企業對職場安全管理需求提升，該公司已建構毒品原物快篩、尿液與唾液快速檢測，以及後端實驗室確認檢驗的完整服務體系，可提供司法、警政、企業、交通運輸及公共安全單位整合性解決方案，形成具技術門檻與市場競爭力的服務模式。

再生醫療方面，本次將展示細胞單株及多株相關技術平台，展現公司在細胞製程、品質管理與應用開發的技術能力，可望深化與醫療院所、生技公司及研究機構的合作。同時，細胞外囊泡應用技術亦為本次展覽亮點，尖端醫投入細胞外囊泡應用技術萃取、分析及應用技術開發，並積極尋求國內外技術合作與策略聯盟，加速相關技術商品化進程。

董事長蘇文龍表示，全球精準醫療、食品安全檢測及再生醫療市場持續成長，尖端醫具自主研發、產品製造及檢測服務的垂直整合優勢。未來將持續深化B2B營運模式，透過檢測服務、技術合作、CRDMO及國際代理等多元商業模式擴大市場規模。本次參與BIO Asia–Taiwan 2026，期待透過商務媒合與跨國合作創造更多合作契機，持續拓展全球市場，為中長期營運成長奠定穩固基礎，朝亞洲精準檢測與再生醫療重要品牌目標邁進。