最低工資要討論了！6／26開會　商總許舒博盼先解決缺工問題

▲最低工資喊漲。（示意圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部預計將在Q3召開最低工資審議會議，擬定首次最低工資數額，本月26日將展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，由勞動部幕僚工作報告目前經濟狀況；對此，商總理事長許舒博認為，與其調高最低工資，應該要先解決缺工問題。

許舒博表示，現在領最低工資的幾乎都是外籍移工，他們的薪資要比照國內的最低工資，因此調高最低工資對於本國勞工沒有太大幫助，大家的薪資都已經高於最低工資了，卻還是找不到人，「問題不在於最低工資多少，也不是薪資過低，而是缺工。」

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許舒博指出，現在招募一定都是用高於最低工資的薪水去徵人，但還是沒有人要做，少子化、缺工都是未來要面對的，製造業會考慮到生產成本，但服務業除了偏遠地區，幾乎都已經高於最低工資了，勞力不足造成缺工才是最大問題。

許舒博說，政府一直說要開放兩岸觀光旅遊，但現在遊覽車、飯店、餐廳都缺工，國內觀光產業媒有起來，配套措施怎麼解決，觀光業拿什麼品質去招待旅客？缺工問題要好好探討怎麼辦，「不是只有管薪資多少，要管勞動人力夠不夠。」

此外，全國產業總工會理事長江健興則說，26日的會議只是幕僚工作報告，說明經濟成長率、CPI等數據，詳細情形都還不知道、因此也還沒有辦法談漲幅的預期。

勞動部表示，6月26日將召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，主要就當前社會經濟情勢以及研究小組4月份完成的影響報告，讓委員進行意見交流；這份報告完全沒有任何調幅建議方案，最低工資擬定，仍待第3季的審議會全體委員決定。