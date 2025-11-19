川普再點名台灣搶晶片　她推測和羅唯仁有關

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普再度點名台灣「搶晶片」，財經網美胡采蘋推測，可能與台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁的事情有關，羅退休後被質疑帶槍投靠英特爾，但不論羅有沒有拿走機密資料，現在這件事情鬧得人盡皆知，「他已經不好去英特爾上班了」。

▲川普再次點名台灣偷走美國的晶片技術。（資料照／路透）

川普近期在多個公開場合談及美國製造業流失問題，他批評過去的美國政府「非常愚蠢、非常可恥」，讓晶片生意從美國流向台灣與南韓，「幾乎100％晶片都在台灣生產」，他將透過關稅手段讓晶片製造業回流美國。川普近日又在會議中提到此事，並再度點名台灣搶晶片。

對此，財經網美胡采蘋18日在臉書發文推測，看到川普又罵台灣偷美國晶片技術，就感覺英特爾可能發生什麼事情，結果一整天下來，看到台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁疑似帶槍投靠英特爾，據傳將負責研發，但羅現在涉嫌洩密可能要被告，川普大概是知道「那個要從台積電來的研發大佬，現在不能來了」，所以才會發脾氣。

胡采蘋提到，羅唯仁早就過了退休年齡，有沒有簽署競業禁止約定不清楚，但至少英特爾官方沒有發布上任消息，「那各位說說，如果我人還沒去公司報到，我會不會把我手上的機密資料先給公司呢？」

胡采蘋表示，只是不管羅有沒有拿走機密資料，如今事情鬧得人盡皆知，羅也不好去英特爾上班了，「抄製程肯定看得出來，英特爾還怎麼用他？」況且打官司相當耗時，光是釐清羅拿走的東西到底有沒有機密，大概就可以拖到英特爾財務崩潰，「難怪早上川普要怒怒怒」，不過，這也只是她的推測罷了。

據了解，羅唯仁今年7月退休，他卻在10月間轉往台積電競爭對手英特爾公司擔任研發副總，甚至傳出他在退休前利用職權，大量獲取台積電2奈米、A16、A14等先進製程的技術資料，被懷疑是帶槍投靠。由於案情敏感，台灣高等檢察署智財分署目前已經分案進行偵辦。