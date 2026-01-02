PCB概念股金居今出關帶量衝300元大關刷新高　3檔銅箔股同慶

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金居（8358）因股價波動大，於去（2025）年12月17日至31日遭到處置，而今（2）日新曆年開紅盤日出關，恢復正常交易，股價開高走高，勁揚逾9%多，越過300元大關，創下304元歷史新高價位，開盤一個小時，成交量來到3.3萬多張，居上櫃成交量第二名，榮科（4989）、亞電（4939）、合正（5381）等三檔銅箔相關個股維持上漲局面。

AI伺服器不論採GPU或ASIC平台，全面升級採用HVLP4銅箔，能供應主要日系大廠三井、古河等，金居為少數具備量產台廠，HVLP4已小量生產中，今年將成為市場主流，由於二廠、一廠HVLP4產線相繼開出，HVLP3+HVLP4月產能約100噸到150噸，營收占比可望達15～20%。

金居11月營收達7.16億元，月增2.04%、年增27.81%，改寫46個月新高，累計前11月營收71.29億元、年增15.03%，超越2024全年營收，自結10月單月稅後淨利1.09億元，年增1.37倍，每股稅後盈餘（EPS） 0.43元，累計前10月EPS 3.14元。

法人認為，金居將成為未來兩年AI硬體供應鏈中最具爆發力的成長製造廠之一，法人看好其今、明年兩年獲利表現，上修目標價至312元。

