小資族複委託買美股大放送！　永豐金證祭手續費5折吸客

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國人海外投資熱度持續升溫，其中美股匯集全球龍頭AI股，也讓國人紛紛將資金投入，看準此趨勢，永豐金證在今年（2026年)1月起則祭出美股手續費大優惠，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至0.08%，相較原本0.15%打了五折，也比市場各家券商多落在0.1%~0.5%來得低，震撼市場。

買美股除直接開立美券商外，另外也可以透過國內券商複委託直接下單，複委託的優點在於方便、安全、中文介面與帳戶整合，但高手續費與最低收費門檻，常讓小資族所詬病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過永豐金證券此次低調祭出美股電子手續費大優惠，自今年1月1日起，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率千分之0.8，相較原本千分之1.5再打五折、同時，ETF則採取申請制，當月交易金額5萬美元內，以千分之0.08與單筆3美元去擇優計算，等同於提供每月複委託美股交易金額在新台幣約莫155萬元左右的小額投資人另一個撿便宜的小確幸。

根據券商公會的統計數據顯示，累計2025年前11月複委托一般戶（非專投、專投及高資產客戶）中，居前五位依序是國泰證、永豐金證、元大證、富邦證與凱基證。

