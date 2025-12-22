快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

▲勞保局。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

勞保局今（22）日點名5家職業工會欠繳保險費，已超過繳費寬限期，會員若再繳保費恐怕也拿不到給付！勞保局最新公告指出，這5家工會不但遭移送行政執行，所屬被保險人也會被「暫拒給付」，提醒勞工別再繳錢給這些工會，否則權益恐受損！

黑名單5工會出爐：

1、台北市美髮美容技術指導員職業工會（台北市萬華區）

2、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會（桃園市桃園區）

3、桃園市學力提升補教從業人員職業工會（桃園市桃園區）

4、大台南宗教服務職業工會（台南市安南區）

5、雲林縣勞動力服務人員職業工會（雲林縣斗六市）

這5家工會積欠勞保及職災保險費已超過規定期限，其中桃園市學力提升補教從業人員職業工會為本月新增，其餘4職業工會持續留在黑名單上，依照《勞工保險條例施行細則》第40條與《勞工職業災害保險及保護法施行細則》第36條規定，已不得再預收保險費。

工會欠費，會員申請勞保通通暫停！

勞保局表示，職業工會若未在期限內將會員繳的保費匯入勞保局，會員即使如期繳費，也無法領到相關給付，影響權益甚大。

不過，如果會員能提出繳費收據或匯款證明，證明已向工會繳費，勞保局將依規定發給應有給付；若無法提出證明，也可選擇補繳個人自付部分，保障自身權益。

小心工會管理不善 別讓自己的保費白繳！

勞保局強調，工會如有涉及挪用保險費的情形，將依刑法業務侵占罪移送司法機關處理，最重可判刑、沒收犯罪所得，籲請工會人員切勿以身試法。

同時也提醒工會會員，應主動關心工會財務狀況，平時索取並保留正式收據，以備日後申請給付時使用。工會理監事也應強化內部監督，共同維護工會及會員的權益。