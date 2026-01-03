雙北捷運僅1銀行手機信用卡今起刷卡進站　車費通知方式大不同

▲雙北捷運僅台新銀行信用卡今起可刷卡進站 。（圖／翻攝台新銀網站）

記者巫彩蓮／台北報導

雙北捷運今（3日）起可掃碼搭乘，除此之外，還有另一方式是用手機信用卡感應支付，不過僅限於台新銀行信用卡可以使用， 台新銀行公告提醒持卡人刷卡進站車費統一在搭車次日凌晨 2點統一結算並請款，但車費刷卡通知依信用卡種類不同而有不同規範。

台新銀行補充指出，會依持卡人消費通知設定進行通知，但如果是持有VISA 信用卡，會依 VISA 卡實際請款金額發送消費通知，如果是持有Mastercard或JCB 信用卡，會發送該筆 1 元預先授權之消費通知，但彙總前一日實際車資請款，就不另行發送消費通知。

台北、新北大眾運輸體系今起正式開通「信用卡感應支付」與「QR code乘車碼」乘車，前者僅限於台新銀行信用卡，後者則以支付業者為主，其中信用卡刷卡進站預計在今年7月對全世界信用卡持卡人開放，而今年上半年則由全台最大收單銀行台新銀行信用卡進行試辦刷卡「感應支付」進站。

台新銀強調，「信用卡感應支付」可以直接使用台新實體信用卡或綁定國際Pay（Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay ) 於閘門信用卡感應處靠卡即可進站。

台新銀行指出，台北捷運營運與帳務作業流程，所有信用卡感應支付車資，皆於次日凌晨 2:00 統一結算並請款，但消費通知時間，將依各國際信用卡組織作業規則而有所差異：

台北捷運信用卡交易通知：

一、VISA 信用卡

1.乘客進站時，系統將進行一次 0 元預先授權（同一張卡每日僅一次）。

2.當日所有搭乘完成後，臺北捷運將於次日凌晨 02:00，彙總該卡當日累計之搭乘金額，向台新銀行進行授權並請款。

3.台新銀行將依持卡人之消費通知設定，針對該筆 VISA 卡實際請款金額發送消費通知。

舉例說明：若乘客於 2026/1/5 使用台新銀行 VISA 卡 搭乘臺北捷運，當日共出入站 4 次，每次車資 20 元，當日累計金額為 80 元，則台新銀行將依臺北捷運於 2026/1/6 凌晨 02:00 進行之授權與請款，依持卡人設定發送 80 元之消費通知。



二、Mastercard／JCB 信用卡

1.乘客進站時，系統將進行一次 1 元預先授權（同一張卡每日僅一次），台新銀行將依持卡人之消費通知設定，發送該筆 1 元預先授權之消費通知。

2.當日所有搭乘完成後，臺北捷運將於次日凌晨 02:00，彙總該卡當日累計之搭乘金額，向台新銀行進行請款。

3.該筆彙總之實際車資請款，不另行發送消費通知。

舉例說明：若乘客於 2026/1/5 使用台新銀行 Mastercard 或 JCB 卡 搭乘臺北捷運，當日共出入站 4 次，每次車資 20 元，當日累計金額為 80 元，台新銀行將依臺北捷運於 2026/1/6 凌晨 02:00 進行之請款入帳，惟該筆 80 元實際車資不另發送消費通知。