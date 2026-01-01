勞工10萬救命錢申請倒數計時　借款總額已衝破116億

▲土地銀行承作115年度勞工紓困貸款，將在1月2日申請截止。（圖／翻攝土銀官網）

記者陳瑩欣／台北報導

攸關勞工10萬元救命錢的「勞工保險被保險人紓困貸款」申請期間進入倒數計時，據勞動部、勞保統計數據顯示，至114年12月31日傍晚為止，申請件數達11.69萬件，金額已衝破116.71億元。

勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。

由於申辦截止日為明（1月2日）天，若以去年申請件數12.62萬件、金額125.96億元相較，足足少了9272人、申貸總額也少了9.25億元。金融業主管指出，2025年台股行情大好，不少人口袋賺飽飽，融資需求沒有像前一年度那麼旺盛，形成申貸落差。

土銀則是提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

申請資訊一覽

申請期間：114年12月15日08:00 ～ 115年1月2日23:59

最高可貸金額：10萬元

貸款期間：3年

利率：年息2.165%

申請方式：

線上（1／1國定假日亦受理，至1月2日23：59，成功進件為準）、臨櫃（限銀行上班時間至1/2下午5點）、郵寄皆可（郵寄以申請期間郵戳為憑）

還款方式：

第1個月～第6個月按月付息不還本

自第7個月起按月平均攤還本息

線上申請網站：土地銀行個金單一服務平台