華東總座「3個月賣3次」！再申讓420張　高檔套現逾2600萬

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體封測廠華東（8110）股價漲勢驚人，今（2）日處置最後一天強勢收在62.3元，一舉創下歷史新高, 然而，在股價攻頂之際，內部人卻悄悄逢高調節。證交所最新公告顯示，華東總經理于鴻祺透過一般交易方式申讓420張持股，預估可套現約2616.6萬元，這已是他近3個月來第3度申讓持股。

除了于鴻祺賣股以外，華東財務協理黃靖窈也同步申讓120張持股。兩人申讓期間皆從下週一（1月5日）起，一路持續至2月4日。

翻查公開資訊，于鴻祺的操作相當精準，去（2024）年11月7日與14日就曾分別申讓500張與380張，當時股價從28.85元一路飆上54.6元，他也全數出脫落袋為安。此次若420張全數順利處分，于鴻祺名下持股將降至1213張。

不只總座頻繁出手，華東董事郝海晏去年11月中至12月中，也以一般交易方式賣出100張，目前持股降至298張。

值得注意的是，兩大法人股東也同步啟動減碼！華新麗華與華邦電子分別申讓3000張與5000張。預計轉讓後，華新麗華持股將剩10.66萬張、華邦電則握有4.5萬張。法人申讓期截至1月底，目前仍在有效期間內，後續動向備受市場關注。