北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

▲看屋示意照，非指當事案件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房市買氣降溫，竟傳公股行庫驚見建融違約！土地銀行今年8月爆出一筆高達2.34億元的建築貸款逾放，違約案件坐落於北部地區，為3年來首見，市場熱議是否是房市反轉的警訊。

對此，土地銀行向《ETtoday》強調，這是建商的單一個案，並非系統性風險，且9月、10月、11月皆再無新增違約，整體資產品質穩健，絕非房市崩盤前兆。

信義房屋不動產企研室專經理曾敬德指出， 2025年股市與黃金價格同步走高，與房市形成明顯「股房背離」現象，2026年持續遭受「房市寒流」挑戰，住宅、商用不動產與土地交易都保守看待，觀察指標以預售餘屋、量體大的重劃區為重。

建案完工卻賣不動 建商資金斷鏈

土銀進一步說明，這筆建融違約來自一宗已完工的建案，因銷售成績不如預期，建商周轉失靈才導致逾期。但土銀強調，該案有價值遠高於貸款金額的擔保品，債權仍能完全回收。

土銀強調，根據內部統計，自9月、10月到11月為止，未再出現新違約案件，其餘建融案件均正常繳息，這起2.34億元事件屬「個案」，不代表市場全面轉弱。

立委王世堅再追打：購地貸款18個月未動工 土銀曝3原因

王世堅同時質疑，部分購地貸款案竟「18個月未動工」，是否為潛在風險？對此，土銀也回應3大原因：

疫情後遺症：缺工缺料延誤進度

行政流程卡關：建照核發時程因案而異

建商變更計畫：有併購鄰地、調整設計等需求

土銀強調，對於延宕動工案都會密切追蹤，若發現建商無正當理由拖延，將祭出收回貸款或調升利率等懲處。

不動產逾放比不升反降 土銀數據止穩市場信心

雖傳出逾放案例，但土銀秀出最新數據穩住市場。截至114年11月底，整體逾放比僅0.08%，遠低於全體銀行平均的0.15%；其中不動產逾放比更從8月的0.067%降至11月的0.056%，呈現穩中趨降，顯示資產品質仍穩健。

土銀最後重申，將持續扮演房市「穩定器」角色，針對不同區域、建商進行動態風險控管，在支持政策與確保資產安全間拿捏平衡。